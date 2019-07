Stand: 26.07.2019 22:28 Uhr

Hannover verliert Zweitliga-Auftakt in Stuttgart von Johannes Freytag, NDR.de

Die Fußballer von Hannover 96 sind mit einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet. Beim Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend mit 1:2 (1:2). Nach einer starken halben Stunde sorgten zwei Nachlässigkeiten für die VfB-Führung durch Mario Gomez und Daniel Didavi. Ein Eigentor des Stuttgarters Maxime Awoudja brachte Hannover wieder ins Spiel. Mehr jedoch nicht, weil die Elf von Trainer Mirko Slomka im zweiten Durchgang nicht mehr überzeugen konnte. "Wir können mit breiter Brust heim fahren", sagte der 96-Coach dennoch im NDR Interview, auch Edgar Prib sprach von einer "ordentlichen Leistung". Matthias Ostrzolek sah die Gelb-Rote Karte und ist für das kommende Heimspiel am 3. August gegen Regensburg gesperrt.

Drei Neuzugänge in der 96-Startelf

1.Spieltag, 26.07.2019 20:30 Uhr VfB Stuttgart 2 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Mar. Gomez (29.) 2 :0 Didavi (36.) 2: 1 Awoudja (39., Eigentor)

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Kaminski (35. Awoudja), M. O. Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro (88. Mangala) - Didavi - Al Ghaddioui (71. Klement), Mar. Gomez

Hannover 96: Zieler - S. Jung, M. Franke, Anton, Ostrzolek - Haraguchi (61. Ducksch), Bakalorz, Prib (70. Albornoz) - Maina (77. J. Korb), Muslija - Weydandt

Zuschauer: 52021



Weitere Daten zum Spiel Kobel - P. Stenzel, Kaminski (35. Awoudja), M. O. Kempf, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro (88. Mangala) - Didavi - Al Ghaddioui (71. Klement), Mar. GomezZieler - S. Jung, M. Franke, Anton, Ostrzolek - Haraguchi (61. Ducksch), Bakalorz, Prib (70. Albornoz) - Maina (77. J. Korb), Muslija - Weydandt52021

Aus der 96-Startformation, die sich im Mai beim 1:2 in Düsseldorf aus der Bundesliga verabschiedet hatte, liefen in Stuttgart sechs Profis auf: Waldemar Anton, Ostrzolek, Genki Haraguchi, Linton Maina, Edgar Prib und Hendrik Weydandt. Zudem setzte Slomka auf drei Neuzugänge. Im Tor stand erwartungsgemäß der Ex-Stuttgarter Ron-Robert Zieler, zudem begannen die Verteidiger Sebastian Jung und Marcel Franke.

Für Furore sorgte zunächst Hannovers Routinier Prib. Erst scheiterte der 29-Jährige nach feinem Pass von Maina an Stuttgarts Keeper Gregor Kobel (2.), dann setzte er einen Freistoß ans Außennetz (6.). Die Niedersachsen setzten die Vorgaben ihres Trainers um. "Schnelles Angriffsspiel" hatte Slomka gefordert, um den VfB "zu fordern". Weydandt hatte die nächste Gelegenheit, wurde jedoch geblockt (23.). Defensiv stand Hannover zudem gut, es dauerte bis zur 27. Minute, ehe 96-Keeper Zieler erstmals eingreifen musste: Den Distanzschuss von Hamadi Al Ghaddioui wehrte er zur Ecke ab.

Gomez und Didavi schocken Hannover

Slomka: "Können mit breiter Brust heim fahren" Sport aktuell - 27.07.2019 06:25 Uhr Autor/in: Julia Metzner 96-Trainer Mirko Slomka konnte trotz der Niederlage in Stuttgart mit dem Auftritt seines Teams leben. "Wir können mit breiter Brust heim fahren", sagte er im NDR Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Doch urplötzlich drehte sich vor 52.021 Zuschauern die Partie. Anton verlor Gomez aus den Augen, der Ex-Nationalstürmer fackelte nicht lange und drosch den Ball aus kurzer Distanz zur Stuttgarter Führung in die Maschen (29.). Sieben Minuten später stand es 2:0 für die Gastgeber: Zieler machte beim Freistoßtor von Didavi keine glückliche Figur (36.). Die Gäste schienen nun klar auf der Verliererstraße, kamen aber doch zurück. Der gerade erst eingewechselte Stuttgarter Youngster Awoudja spitzelte - von Hannovers Weydandt bedrängt - mit seinem ersten Ballkontakt die Kugel an seinem eigenen Keeper vorbei ins Netz, nur noch 2:1 (39.). Kurz darauf war erneut Weydandt zur Stelle, Kobel hatte aber den Ball im Nachfassen (43.). Mit der knappen Stuttgarter Führung ging es in die Pause.

Gelb-Rot für Ostrzolek

Hannovers Prib: "Ordentliche Leistung" Sport aktuell - 27.07.2019 06:25 Uhr Autor/in: Tabea Kunze Hannover 96 hat beim VfB Stuttgart 1:2 verloren. Edgar Prib hat aber trotz der Niederlage auch Positives gesehen: "Wir sind sehr sehr gut ins Spiel gestartet."







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei strömendem Regen kamen die Stuttgarter nach Wiederanpfiff besser mit den schwierigen Platzbedingungen klar. Didavi (54.) und Santiago Ascacibar (62.) hatten jeweils das 3:1 für die Gastgeber auf dem Fuß. Auch die Gelb-Rote Karte für Ostrzolek spielte ihnen in die Hände. Der 96-Verteidiger war seinem Gegenspieler Ascacibar auf den Fuß gestiegen - ein vertretbarer Platzverweis (64.). Und der VfB erhöhte den Druck. Der eingewechselte Philipp Klement vergab die nächsten guten Gelegenheiten (71., 74.), Gomez scheiterte aus kurzer Distanz per Kopf am stark reagierenden Zieler (82.). Auf der Gegenseite gelang Hannovers Offensive nichts. Slomka hatte in Marvin Ducksch einen weiteren Stürmer gebracht (61.) - ohne Effekt. Ein harmloser Versuch von Florent Muslija war der einzige 96-Torschuss im zweiten Durchgang (80.).

Etwas Hoffnung für die Gäste keimte kurz vor Schluss auf, als Schiedsrichter Felix Brych Awoudja ebenfalls per "Ampelkarte" vom Platz schickte (85.). Personell hatte Hannover damit ausgeglichen, am Spielstand änderte das jedoch nichts mehr.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 26.07.2019 | 22:40 Uhr