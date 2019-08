Stand: 09.08.2019 13:54 Uhr

Zweifelte der HSV schon im Januar 2016 an Jatta?

Auch vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Chemnitz bleibt der Wirbel um HSV-Profi Bakery Jatta das beherrschende Thema beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, hatten die Hanseaten offenbar schon vor der Verpflichtung Jattas (Juli 2016) Nachforschungen über den Gambier angestellt. Das gehe aus Dokumenten der Enthüllungsplattform "Football Leaks" hervor.

Demzufolge soll ein Spielerberater einen HSV-Mitarbeiter bereits am 18. Januar 2016 auf Zweifel an der Identität Jattas hingewiesen haben. Ein Clubangestellter habe daraufhin versucht, den Spuren nachzugehen. Belastende oder entlastende Beweise habe er nicht gefunden. Sein "Hauptverdacht" sei, schrieb er laut "Spiegel"-Angaben Ende Januar 2016 in einer Mail, "dass es sich bei dem Spieler tatsächlich um Bakary Daffeh handeln könnte".

Bezirksamt hat Anhörungsverfahren eröffnet

Ein Bericht der "Sport Bild" vom Mittwoch hatte Zweifel an Jattas Namen und Alter aufgeworfen. HSV-Sportdirektor Jonas Boldt erklärte am Donnerstag, dass Jatta dem Club "die Korrektheit seiner Passangaben noch einmal bestätigt" habe: "Wir stehen voll hinter Bakery." Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat derweil das Anhörungsverfahren eröffnet. Ein Schreiben mit Fragen des Amtes an den Offensivspieler sei am Donnerstag verschickt worden, sagte eine Sprecherin. Jatta habe jetzt zwei Wochen Zeit, um Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen.

Auch Jatta-Entdecker Kannenberg zweifelte

Unterdessen hat auch Jatta-Entdecker Lothar Kannenberg die Skepsis an der Identität des Gambiers bestärkt. "Wir hatten alle Zweifel, ob er nicht älter als 17 sein könnte", sagte Kannenberg über den Spieler, der im Sommer 2015 nach Bremen gekommen war, der "Bild". Er wünsche sich, "dass er alles von sich aus aufklärt. Er kann nur Leistung bringen, wenn alles abgehakt ist. So eine Belastung behindert ihn." Der ehemalige Leiter der mittlerweile geschlossenen Bremer Jugendhilfe-Einrichtung betonte, Jatta habe bei seiner Ankunft einen gambischen Pass besessen. "Die Stadt Bremen hat seine Identität überprüft und ihn dann an uns vermittelt, darauf haben wir uns natürlich verlassen."

Jatta hatte nach seiner Einreise im Jahr 2015 in Bremen eine Duldung erhalten, wie Florian Käckenmester vom Einwohnerzentralamt in Hamburg mitteilte. Eine Duldung ist eine Art Aufenthaltserlaubnis auf Zeit. Anschließend wurde ihm in Hamburg eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt und nach dem Vertragsschluss mit dem HSV eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit, sagte Käckenmester. Einen Asylantrag hat Jatta nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nicht gestellt. Sollte sich der Verdacht auf Falschangaben bestätigen, droht dem Fußballprofi die Rücknahme der Aufenthaltserlaubnis.

Jatta zählt zum HSV-Kader für das Pokalspiel

Auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ermittlungen aufgenommen. Gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) stehe man im Austausch mit dem HSV: "Da es bisher keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta, geboren am 6. Juni 1998, ihre Gültigkeit."

Der Gambier zählt auch zum Kader für die Pokalpartie beim Chemnitzer FC. "Natürlich nehmen wir ihn mit. Warum denn nicht? Aus meiner Sicht gibt es gar keinen Grund, ihn hier zu lassen", sagte HSV-Coach Dieter Hecking am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel. "Am Ende des Tages muss man erstmal die Beweislage abwarten." Für ihn zähle die Unschuldsvermutung, Jatta gehe "relativ entspannt" mit der Thematik um.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.08.2019 | 19:30 Uhr