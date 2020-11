Zwei Corona-Fälle bei Eintracht Braunschweig Stand: 12.11.2020 13:23 Uhr Zwei Fußballer von Eintracht Braunschweig sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Profis sind in häuslicher Isolation, der Trainingsbetrieb des Zweitligisten ruht vorerst.

Die Spieler seien symptomfrei und hätten aktuell verletzungsbedingt nicht am Training des Teams von Trainer Daniel Meyer teilgenommen, teilten die Niedersachsen mit. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen. Zwei weitere Profis und zwei Mitglieder des Funktionsteams hätten sich dennoch vorsorglich ebenfalls in Quarantäne begeben. Das für den heutigen Donnerstag geplante Testspiel gegen Arminia Bielefeld wurde abgesagt.

Heimspiel gegen Karlsruhe gefährdet?

Weitere Maßnahmen werden nun "in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Braunschweig festgelegt", teilten die "Löwen" mit - solange ruht der Trainingsbetrieb. In der Zweiten Liga empfängt die Eintracht nach der Länderspielpause am 21. November den Karlsruher SC.

