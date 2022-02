Stand: 07.02.2022 14:36 Uhr Zuschauerbegrenzung: TSV Havelse beteiligt sich nicht am Eilantrag

Der TSV Havelse wird nun doch nicht mit den anderen niedersächsischen Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, SV Meppen und VfL Osnabrück gegen die Corona-bedingten Zuschauer-Beschränkungen in Niedersachsen vor Gericht ziehen. Die Drittliga-Clubs aus Niedersachsen wollen in dieser Woche einen sogenannten Normenfeststellungsantrag im Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einreichen. Ihr Ziel ist, bereits am nächsten Sonnabend wieder vor mehr als 500 Fans spielen zu dürfen. | 07.02.2022 14:28