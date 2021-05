Zuschauer zum Saisonfinale - zumindest beim HSV und bei Hansa Stand: 19.05.2021 10:45 Uhr Holstein Kiel will nicht, Werder Bremen darf nicht, der HSV belohnt seine Mitarbeiter - und im Ostseestadion von Hansa Rostock wird richtig Stimmung aufkommen: Die Clubs gehen mit der Zuschauer-Rückkehr am letzten Saisonspieltag sehr unterschiedlich um.

Den Kieler "Störchen" wurde von der Politik eine Brücke gebaut: Die Stadt bot dem Club an, im Rahmen eines Modellprojekts am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison wieder Zuschauer ins Holstein-Stadion zu lassen. Mit einem Sieg gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 15.30, im NDR Livecenter) würde die Mannschaft von Trainer Ole Werner als erster Fußball-Verein aus Schleswig-Holstein den Sprung in die Bundesliga schaffen.

Doch KSV-Präsident Steffen Schneekloth lehnte das Angebot ab. Er wolle weder eine Sonderrolle des Fußballs in der Gesellschaft noch eine "Bevorzugung gegenüber anderen Sportvereinen im Land erfahren", teilte Schneekloth mit. "Denn auch in anderen Ligen und Sportarten kämpfen, sofern möglich, Sportler*innen um Auf- und gegen Abstiege."

"Schön wäre es gewesen", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer dem NDR: "Es ist aber auch viel Aufwand für den Verein, so ein Konzept jetzt aus dem Boden zu stampfen. Die haben ja auch viel um die Ohren", ergänzte der SPD-Politiker, der hofft, dass die Fans am Sonntag nicht über die Stränge schlagen: "Einerseits wollen wir, dass es was zu feiern gibt. Aber wenn 10.000 oder vielleicht 20.000 unterwegs sind, werden in der Euphorie vielleicht auch die Regeln vergessen - und das geht natürlich nicht."

7.500 Zuschauer im Rostocker Ostseestadion

Nicht zuletzt aus Sorge um das Verhalten der Fans hat Mecklenburg-Vorpommern Drittligist Hansa Rostock erlaubt, beim Drittliga-Heimspiel gegen den VfB Lübeck (Sonnabend, 13.30 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) gleich 7.500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Hansas Chancen, nach dem Spiel den direkten Aufstieg zu bejubeln, sind ob der Tabellenkonstellation sogar noch ein bisschen größer als in Kiel.

Rostocker Club-Anhänger hatten am Wochenende auf der A9 den Mannschaftsbus zum Halten gebracht, um mit den Spielern zu feiern. Die Autobahn war so zeitweise vollgesperrt. Das war den Entscheidungsträgern offenbar Warnung genug.

"Es geht darum, mögliche Fanmassen vor dem Stadiongelände mit in das Stadion zu nehmen. Hier versprechen wir uns eine gezielte und bessere Lenkung von Zuschauerströmen", erklärte Mecklenburgs stellvertretender Ministerpräsident Harry Glawe (CDU). Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? "Es ist davon auszugehen, dass um das Stadion herum Fans auftauchen. Die Fanlandschaft bei Hansa ist größer als 7.500 Leute", gab Club-Präsident Robert Marien zu bedenken und appellierte deshalb "an alle, die geltenden Bestimmungen einzuhalten und sich angemessen zu verhalten. Jeder trägt Verantwortung."

Rostocker Polizei in Alarm-Bereitschaft

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte sich vor der Entscheidung des Landeskabinetts bereits für eine Rückkehr der Fans starkgemacht, weil im Stadion ein Sicherheits- und Hygienekonzept viel einfacher umzusetzen ist. Dem NDR sagte Madsen mit Blick auf die Vorbereitungen der Polizei: "Das Spiel wird als Hochsicherheitsspiel eingestuft und auch als voll ausverkauft, also so, als ob 30.000 Menschen im Stadion wären."

Im Bremer Weserstadion keine Zuschauer

Auch Werder Bremen hätte sich am Sonnabend (15.30 Uhr) Unterstützung der Fans gewünscht. Es gilt, gegen Borussia Mönchengladbach den zweiten Bundesliga-Abstieg nach 1980 zu vermeiden. Aber: "Die aktuelle Corona-Verordnung für Bremen lässt das nicht zu", betonte Werder-Mediendirektor Michael Rudolph in der "Kreiszeitung Syke". "Wir haben bei der Bremer Politik vorgefühlt, ob es in dieser Hinsicht bis zum Wochenende noch zu Veränderungen kommen könnte. Das wird aber nicht in einer relevanten Größenordnung der Fall sein, sodass eine Teilöffnung für Zuschauer momentan nicht infrage kommt."

"Wir akzeptieren das und hoffen, dass wir so mithelfen, die fallenden Inzidenzwerte weiter zu drücken, sodass wir bald wieder ein echtes Stadionerlebnus mit unseren Fans möglich machen", fügte Rudolph hinzu.

HSV spielt vor Mitarbeitern des Vereins

Einen besonderen Weg geht der HSV beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 15.30 Uhr), das sportlich für die Hamburger bedeutungslos, für die Gäste aber umso wichtiger ist. Der Senat der Hansestadt hat zuletzt die Corona-Regeln gelockert. Bis zu 250 Besucher sind seitdem wieder bei Freiluft-Veranstaltungen möglich.

Doch laut "Hamburger Morgenpost" verzichtet der HSV darauf, die Karten für Fans freizugeben. Vielmehr sollen Mitarbeiter des Vereins, die wegen der strengen Auflagen in der Pandemie zuletzt nicht an Spieltagen live vor Ort dabei sein konnten, ins Stadion dürfen.

