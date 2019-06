Stand: 17.06.2019 14:03 Uhr

Torwart Zieler vor Rückkehr zu Hannover 96

Ex-Nationaltorhüter und Weltmeister Ron-Robert Zieler steht vor einer Rückkehr zu Hannover 96. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach habe der Torwart des Bundesligisten VfB Stuttgart (Vertrag bis 2020) bereits den Medizincheck bei den Niedersachsen erfolgreich absolviert. Zieler, der schon zwischen 2010 und 2016 für Hannover spielte, wäre der erste Neuzugang in diesem Sommer beim Bundesliga-Absteiger.

Trainingsstart am Montagnachmittag

Das 96-Team startet am Montagnachmittag unter dem neuen Trainer Mirko Slomka in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Slomka und Zieler hatten bereits bis 2013 gemeinsam bei 96 gearbeitet. Damit dürften entweder Michael Esser oder Philipp Tschauner die Niedersachsen noch verlassen. Am bisherigen Stammkeeper Esser soll zuletzt unter anderem Bundesligist Fortuna Düsseldorf interessiert gewesen sein.

