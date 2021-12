Wolfsburgs Popp: "Frauenfußball muss nächsten Schritt machen" Stand: 27.12.2021 12:56 Uhr Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg hofft, dass der Frauenfußball durch ein gutes Abschneiden bei der EM 2022 wieder mehr in den Fokus rücken kann. VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher hat aber auch einen anderen Lösungsansatz.

Während in Spanien, Italien und England der Frauenfußball auf dem Vormarsch ist, hat in Deutschland nicht erst die Winterpause für unerwünschte Ruhe in dem Sport gesorgt. Seit Jahren bemühen sich die Verantwortlichen beim DFB - und nicht zuletzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg selbst - mehr oder weniger erfolglos, für einen Richtungswechsel zu sorgen.

Wolfsburgs Geschäftsführer Tim Schumacher hat nun im "Sportbuzzer" eine stärkere Gewichtung beim Verband gefordert und könnte sich auch eine Abspaltung der Liga vom DFB vorstellen: "Natürlich kann es eine Lösung sein, es wie eine DFL zu organisieren - im Männerfußball war und ist das ja ein Erfolgsmodell."

Wichtige Arbeit am Schreibtisch und auf dem Platz

Schumacher weiß allerdings auch, dass die Liga selbst in Sachen Professionalisierung zunächst noch Nachholbedarf hat - "die Spreizung innerhalb der Liga - etwa zwischen Champions-League-Teilnehmern und den Teams unten in der Tabelle - ist enorm". Er hofft aber weiter darauf, dass eine bessere Marketingstrategie dazu führen könnte, dass Deutschland international nicht den Anschluss verliert: "Da müssen wir und der DFB unsere Hausaufgaben machen."

Popp, als Spielerin in Wolfsburg seit Jahren eines der prägenden Gesichter in Deutschland, geht das Problem sportlich an. "Für den Frauenfußball in Deutschland ist es wichtig, dass wir dort gut abschneiden und erfolgreich sind", sagte die 30-Jährige in einem Interview mit "DFB.de" und fügte hinzu: "Wir müssen im Frauenfußball den nächsten Schritt in der öffentlichen Wahrnehmung machen. Das ist am einfachsten, wenn wir in England möglichst weit kommen - im Optimalfall den Titel holen."

Popp nach Knie-OP endlich wieder fit

Popp will dabei selbst wieder eine Hauptrolle spielen. Nach einer Knie-Operation und monatelanger Pause ist die Kapitänin der VfL-Frauen und der Nationalmannschaft seit Dezember nach komplikationsloser Reha zumindest wieder im Training.

"Das Knie macht bislang alle Belastungen hervorragend mit. Ich fühle mich richtig gut. In der kurzen Winterpause schalte ich noch mal ab und werde Kraft sammeln. Und im Januar werde ich dann ganz normal mit der Mannschaft in die Vorbereitung starten", betonte die Offensivspielerin.

Bundesliga viel ausgeglichener - Spannung auch im Europapokal

Auch in ihrer Abwesenheit haben "ihre" Teams auf dem Platz abgeliefert. Die Nationalmannschaft hat mit acht Siegen in acht Qualifikations-Spielen souverän das Ticket für die EM in England (6. bis 31. Juli 2022) geholt.

Und in der Bundesliga ist aus dem Zweikampf zwischen Wolfsburg und Bayern München in dieser Saison ein Fünfkampf geworden. Die "Wölfinnen" belegen zwar aktuell lediglich Rang drei, Corona-bedingt haben sie aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Und dann ist da ja auch noch die Champions League, in der neben Bayern auch der VfL den Sprung in die Runde der besten Acht geschafft hat.

Popp ist jedenfalls voller Tatendrang: "Die Vorfreude ist riesig. Ich möchte gerne Emotionalität und Mentalität reinbringen - und zwar in jeder einzelnen Trainingseinheit." Das gilt für den Club, aber sicher auch für die Nationalmannschaft: "Ich bin optimistisch, dass wir bei der Euro eine gute und wichtige Rolle spielen werden."

