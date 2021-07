Wolfsburgs Nationalspielerin Popp rechnet mit Comeback erst 2022 Stand: 04.07.2021 16:49 Uhr Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp wird dem VfL Wolfsburg noch einige Zeit fehlen. Die Stürmerin rechnet nach ihrer schweren Knieverletzung erst im kommenden Jahr mit einem Comeback.

"Grundsätzlich sieht es gerade besser aus als es eigentlich ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen werde, da ich mir ein Stück Knorpel rausgerissen habe und das eben sehr lange dauert", sagte die 30-Jährige im Sportschau Club.

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2022 in England ist die DFB-Kapitänin allerdings zuversichtlich: "Für die EM bin ich doch sehr positiv gestimmt, dass ich da wieder dabei sein werde. Da werde ich mich zurückkämpfen."

Operation am rechten Knie

Popp hatte sich einem Eingriff am rechten Knie unterziehen müssen und bereits die letzten Saisonpartien der vergangenen Spielzeit verpasst, als für die VfL-Frauen im Fernduell mit dem FC Bayern München nur der Vizemeister-Titel übrig blieb. In Wolfsburg hat sie noch einen Vertrag bis 2022. Die VfL-Frauen starten unter Neu-Trainer Tommy Stroot am 18. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Kapitänin Popp wird dann nur zuschauen können.

Dieses Thema im Programm: Sportschau | 04.07.2021 | 16:49 Uhr