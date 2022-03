Wolfsburgs Frauen besiegen Hoffenheim und stehen wieder ganz oben Stand: 19.03.2022 16:25 Uhr Den Frauen des VfL Wolfsburg ist der Start in die Wochen der Wahrheit perfekt gelungen. Die "Wölfinnen" gewannen am Sonnabend das Topspiel der Fußball-Bundesliga mit 3:0 (3:0) gegen die TSG Hoffenheim.

von Christian Görtzen

Nach dem Schlusspfiff durfte eine Wolfsburgerin besonders viele Glückwünsche entgegennehmen. Eine, die auch schon im blauen Trikot der TSG gespielt hatte - Lena Lattwein. Mit zwei Treffern trug die 21 Jahre alte Mittelfeldspielern erheblich dazu bei, dass die VfL-Frauen die Partie schon nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden hatten. "Es ist schon etwas Besonderes gegen die alte Mannschaft", sagte Lattwein im Sportclub des NDR.

Lattwein macht mit zwei Treffern alles klar

Nach Sentimentalitäten stand ihr allerdings nicht der Sinn. "Wir hatten noch eine Rechnung mit ihnen offen, weil wir das Hinspiel verloren haben. Jetzt sind wir glücklich, dass wir gewonnen haben", sagte die Nationalspielerin, die mit einem herrlichen Distanzschuss aus 22 Metern für das zwischenzeitliche 2:0 gesorgt hatte (18.). "Der Ball lag gut, da habe ich einfach mal draufgehalten", so Lattwein, die mit dem 3:0 nach schöner Vorarbeit von Svenja Huth alles klar machte (32.).

Für die Führung hatte Felicitas Rauch mit einem Volleyschuss aus spitzem Winkel ins obere Eck nach kluger Vorarbeit von Alexandra Popp gesorgt (9.).

Wolfsburg zieht wieder an Bayern vorbei

Mit dem klaren Heimsieg gaben die "Wölfinnen" die ideale Antwort auf den 4:2-Sieg der Bayern-Frauen am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt zum Beginn des 17. Spieltages. Jetzt liegt Wolfsburg in der Tabelle wieder vorne, hat 44 Punkte auf dem Konto und damit einen mehr als der FCB.

Knackiges Programm für VfL-Frauen

Ärgerlich war aus Sicht von Popp nur, "dass wir in der zweiten Hälfte ein paar Gänge heruntergeschaltet haben". Allerdings war der sparsame Umgang mit den Kräften auch nachvollziehbar, denn es geht anspruchsvoll weiter. Es folgen die beiden Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League gegen den FC Arsenal (kommender Mittwoch und 31. März), das Gastspiel beim Bundesliga-Topteam Eintracht Frankfurt (26. März) und schließlich die Duelle mit Meister FC Bayern am 3. April (14 Uhr, live im NDR) in der Liga und am 17. April (12.30 Uhr, live im Ersten) im Pokal-Halbfinale.

17.Spieltag, 19.03.2022 14:00 Uhr VfL Wolfsburg 3 Hoffenheim 0 Tore: 1 :0 Rauch (9.) 2 :0 Lattwein (18.) 3 :0 Lattwein (32.)

VfL Wolfsburg: Schult - Rauch (84. Wilms), Janssen, Hendrich, Wedemeyer - Oberdorf (84. Starke), Lattwein, Popp (65. Blomqvist) - Roord, Waßmuth (77. Bremer), Huth

Hoffenheim: Tufekovic - Steinert, Specht, Degen (87. Bühler), Naschenweng - Harsch (88. Diehm) - Hagel, De Caigny (83. Hartig), Brand, Linder (83. Fühner) - Billa

