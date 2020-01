Stand: 29.01.2020 19:42 Uhr

Wolfsburg verleiht Verteidiger Bruma an Mainz

Innenverteidiger Jeffrey Bruma verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem Ligarivalen 1. FSV Mainz 05 an. Der 25-malige niederländische Nationalspieler wird bis zum Saisonende an die Rheinhessen ausgeliehen. Das teilten die Niedersachsen am Mittwochabend mit. "Mainz 05 war als Gegner immer schwer zu bespielen und nie zu unterschätzen. Nach den Gesprächen mit Rouven Schröder und Achim Beierlorzer war ich noch fester davon überzeugt, dass ich hier gut her passe. Auch Jeremiah St. Juste und Jean-Paul Boëtius kenne ich gut. Ich freue mich darauf, mit ihnen in einem Team zu spielen, das immens viel Potential hat", sagte Bruma.

Niederländer zuletzt nicht mehr im Kader

Der Kontrakt des aus Rotterdam stammenden Abwehrspielers bei den "Wölfen" ist noch bis 2021 datiert. Er war 2016 aus seiner Heimat von der PSV Eindhoven zum Meister von 2009 gewechselt. Nach einer guten Premieren-Saison warf ihn eine Knieoperation aus der Bahn. Hernach konnte er sich nicht mehr dauerhaft einen Stammplatz bei den Niedersachsen erkämpfen. In den vergangenen beiden Bundesliga-Partien des VfL stand Bruma nicht im Kader. Seinen bis dato letzten Erstliga-Einsatz für die Niedersachsen bestritt der 28-Jährige am 7. Dezember in der Auswärtsbegegnung beim SC Freiburg (0:1).

Durch die Winterverpflichtung von Marin Pongracic (RB Salzburg) waren die Chancen des Niederländers auf einen Stammplatz weiter gesunken. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Serie hatte Wolfsburg den früheren HSV-Profi verliehen - damals an den FC Schalke 04.

