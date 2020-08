Stand: 21.08.2020 20:45 Uhr

Wolfsburg überrennt Glasgow - VfL-Frauen im Halbfinale von Florian Neuhauss, NDR.de

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Ambitionen auf den Gewinn der Champions League am Freitag eindrucksvoll unterstrichen. Der deutsche Meister und Pokalsieger setzte sich bei strömendem Regen in San Sebastian spielend leicht mit 9:1 (4:0) gegen Glasgow City durch. Einmal mehr überragte Pernille Harder, die ihr Torekonto im fünften Spiel auf neun Treffer schraubte.

"So ein klares Ergebnis hatten wir uns auch nicht vorstellen können. Aber wir waren spielfreudig bis zum Schluss. Von daher sind wir sehr zufrieden", sagte VfL-Trainer Stephan Lerch. Im Halbfinale am Dienstagabend (20 Uhr) trifft sein Team, das das Triple feiern will, auf den FC Barcelona, der 1:0 gegen Atletico Madrid gewann. Das Finalturnier wird im K.o.-Modus ausgetragen.

Viertelfinale schon zur Pause entschieden

Bevor die Wolfsburgerinnen loslegen konnten, wurden gleich zwei Gedenkminuten eingelegt. Zunächst wurde geschwiegen, um der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Obwohl auch in Spanien die Fallzahlen wieder ansteigen, hatte die UEFA an der Austragung des Finalturniers im Baskenland festgehalten. Mit einem Knie am Boden setzten die 22 Spielerinnen danach noch ein Zeichen gegen Rassismus.

Der schottische Meister versuchte nach dem Anpfiff mitzuspielen. Die Wolfsburger Defensive wurde allerdings trotzdem nicht gefordert. Und dann gingen die VfL-Frauen mit dem ersten zu Ende gespielten Angriff prompt in Führung. Pernille Harder zog nach einem Doppelpass mit Alexandra Popp vom Sechzehner ab. Torhüterin Lee Alexander war die Sicht versperrt, trotzdem sah sie beim Schuss, der zentral im Tornetz landete, alles andere als gut aus - 1:0 (15.).

Und nun wurde ein Klassenunterschied mehr als deutlich. Nur vier Minuten später köpfte Ingrid Engen eine Ecke von Lena Goeßling ungestört zum 2:0 ein. Und nachdem in der Zwischenzeit noch einige Chancen liegengeblieben waren, entschieden Harder und Engen kurz vor der Pause die Partie vorzeitig. Bei Harders Schuss machte Alexander erneut eine schlechte Figur (45.), bei Engens Abschluss wurde die Keeperin von ihren Vorderleuten im Stich gelassen (45.+2).

Pernille Harder schnürt einen Viererpack

Nach dem Wechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Die US-Amerikanerin Krystyna Freda traf zwar den Außenpfosten des VfL-Tores (49.), der nächste Wolfsburger Treffer ließ aber nicht lange auf sich warten: Harder köpfte nach einer Flanke von Svenja Huth zum 5:0 ein (56.). Lauren Wade gelang kurz darauf mit einem Traumtor gegen Friederike Abt zumindest der Ehrentreffer für den Außenseiter (63.).

Danach waren wieder die "Wölfinnen" dran. Felicitas Rauch staubte nach einem tollen Harder-Solo zum 6:1 ab (66.). Fünf Minuten später gelang Harder dann per Kopf ihr vierter Treffer. Für den 9:1-Endstand sorgten dann zwei Eigentore. Glagows Kapitänin Leanne Ross traf mit einem Flugkopfball ins eigene Tor (79.), Jenna Clark fälschte einen Pass von Lena Oberdorf unhaltbar ab (90.+4).

