Wolfsburg trotzt Corona-Fällen - und besiegt Sandhausen Stand: 23.12.2020 20:22 Uhr Der VfL Wolfsburg ist souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die "Wölfe" gewannen trotz vieler Ausfälle am Mittwochabend gegen Zweitligist SV Sandhausen mit 3:0 (3:0).

von Florian Neuhauss

Kurz vor dem Spiel hatten die Wolfsburger noch die Corona-Infektion von Maxence Lacroix bekannt gegeben. Mit dem französischen Innenverteidiger fehlten Trainer Oliver Glasner insgesamt auf elf Spieler verzichten. Darunter neben Lacroix auch Maximilian Arnold und Jerome Roussillon sowie dem Brasilianer William gleich vier positiv auf das Coronavirus Getestete.

Doch auch so hatten die "Wölfe" noch genügend individuelle Klasse auf dem Platz, um die Sandhäuser, die in der Zweiten Liga gegen den Abstieg kämpfen, in Schach zu halten. Daniel Ginczek hätte sein Team schon früh in Führung schießen können. Doch der Angreifer scheiterte gleich zweimal: In der 14. Minute klärte Sandhausens Alexander Rossipal knapp vor der Linie, kurz darauf war Torhüter Rick Wulle zur Stelle (21.). Danach ging es allerdings Schlag auf Schlag.

Der Schuss von Yannick Gerhardt wurde noch zum 1:0 der Hausherren abgefälscht (27.). Der Kopfballtreffer von Wout Weghorst drei Minuten später war schon blitzsauber herausgespielt. Und nach dem 3:0 von Joao Victor vier Minuten vor der Pause war die Partie bereits entschieden.

"Kopfball-Ungehauer" Steffens rettet die Null

Nach der Pause war dann nicht mehr viel los. Den Sandhäusern schien es zu reichen, kein weiteres Gegentor zu kassieren. Doch die "Wölfe" agierten Mitte der zweiten Hälfte schludrig. Erst verlor Marin Pongracic den Ball und setzte nicht nach. Bei der nachfolgenden Ecke sah Keeper Koen Casteels schlecht aus. Doch den Schuss von Tim Kister aufs "leere Tor" klärte 1,70-Meter-Mann Renato Steffen per Kopf vor der Linie (64.).

Allerdings fingen sich die Wolfsburger schnell wieder - und spielten auf den vierten Treffer. Omar Marmoush scheiterte zunächst am gut reagierenden Wulle im Sandhäuser Tor (82.) - und leitete dann doch noch das 4:0 ein. Nach seinem Pass verhinderten erst Wulle und der Innenpfosten den vierten Treffer der Niedersachsen, dann stellte Weghorst den Endstand her (90.).

Die Runde des letzten 16 findet am 2. und 3. Februar 2021 statt. Ausgelost wird am 3. Januar ab 17.30 Uhr in der Sportschau.

2.Spieltag, 23.12.2020 18:30 Uhr VfL Wolfsburg 4 SV Sandhausen 0 Tore: 1 :0 Gerhardt (27.) 2 :0 Weghorst (30.) 3 :0 Victor (41.) 4 :0 Weghorst (90. +1)

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bruma, Pongracic, Paulo Otavio - Guilavogui (85. Malli), Gerhardt - Steffen (69. Marmoush), Ginczek (74. Bialek), Victor - Weghorst

SV Sandhausen: Wulle - Röseler, Kister, Rossipal - Scheu (74. Bouhaddouz), Contento (46. Paurevic) - Zenga, Biada (46. Halimi), Nartey (66. Linsmayer) - Keita-Ruel (46. Esswein), K. Behrens

