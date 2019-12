Stand: 18.12.2019 23:15 Uhr

Wolfsburg punktet - Todesfall überschattet Spiel von Florian Neuhauss, NDR.de

Mit einer großen Portion Dusel hat der VfL Wolfsburg in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres zumindest einen Punkt geholt. Die "Wölfe" trennten sich nach einem Torwartfehler der Gäste am Mittwochabend mit 1:1 (0:0) vom FC Schalke 04. Die Niedersachsen spielten zunächst ungemein druckvoll, mussten dann plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen - und bekamen schließlich Schützenhilfe. Allerdings rückte das Ergebnis angesichts eines verstorbenen Fans in den Hintergrund. "Es ist nicht angebracht, in die fußballerische Analyse zu gehen", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. "Wenn jemand verstirbt, heißt es zusammenhalten. Da ist es vollkommen egal, welche Farben man unterstützt."

Während des Spiels hatte die Nachricht über den Tod eines 41 Jahre alten Schalke-Anhängers, der auf dem Weg zum Spiel plötzlich zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben war, im Stadion die Runde gemacht. Aus Respekt und Anteilnahme feuerten beide Fanlager ihre Teams in der zweiten Hälfte nicht mehr an. Die Niedersachsen verzichteten zudem nach dem Spiel auf die eigentlich geplante Ehrenrunde durchs Stadion.

Bärenstarken "Wölfen" fehlt das Tor

Der VfL hatte vom Anpfiff weg das S04-Tor berannt und schon in der ersten Minute fast das 1:0 erzielt. Doch Bastian Oczipka klärte für den nach einem Abschluss von Wout Weghorst bereits geschlagenen Markus Schubert kurz vor der Torlinie.

16.Spieltag, 18.12.2019 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 FC Schalke 04 1 Tore: 0: 1 Kabak (51.) 1 :1 Mbabu (82.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Schlager, Arnold - Brekalo (65. Steffen), Victor (88. Ginczek), Weghorst

FC Schalke 04: M. Schubert - Kenny (90.+3 Ti. Becker), Kabak, Oczipka, Miranda - Mascarell, D. Caligiuri, Serdar, Harit (81. Boujellab) - Reese (70. Raman), Burgstaller

Zuschauer: 25651



Der junge Schlussmann, der den rotgesperrten Alexander Nübel zwischen den Schalker Pfosten vertrat, blieb im Fokus. Einen Schuss von "Wölfe"-Kapitän Josuha Guilavogui hielt er im Nachfassen (8.), auch gegen Josip Brekalo verhinderte er den Rückstand (15.). Wolfsburg war bärenstark, traf aber nicht. Und auf einmal meldeten sich die "Knappen" zu Wort. Beim Schuss von Fabian Reese musste sich Keeper Koen Casteels mächtig strecken (16.). Vier Minuten später war Guido Burgstaller frei durch, spielte jedoch dann einen Fehlpass, anstatt selbst abzuschließen.

Die Hausherren überstanden die kurze Druckphase unbeschadet - und bauten dann selbst wieder Druck auf. Marcel Tisserands Kopfball streifte fast noch den Pfosten (21.). Dann war wiederum Schubert gegen Arnold (33.) und Anthony Brooks zur Stelle (34.). Nicht minder groß waren die Chancen von Joao Victor, aber der Brasilianer scheiterte erst am Pfosten (38.) und schoss dann vorbei (40.). Angesichts der vielen hochkarätigen Möglichkeiten war es schier unfassbar, dass es torlos in die Pause ging.

Mbabu antwortet auf Kabaks Tor

Und kurz nach Wiederanpfiff wurde es noch bitterer für die Wolfsburger. Nach einer Ecke von Daniel Caligiuri landete der Ball über Umwege bei Ozan Kabak, und der junge Türke traf wuchtig zur Gästeführung (51.). Zwei Minuten lang durften die "Wölfe" noch hoffen, aber auch nach der Video-Überprüfung wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung blieb es beim 0:1.

Die Schalker agierten defensiv nun deutlich konsequenter und konzentrierter, ohne Chancen war Wolfsburg trotzdem nicht. Brekalo hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber erneut an Schubert (63.). Und doch hatten die Niedersachsen ihren Ausgleich am Ende dem bis dahin besten Spieler aus Gelsenkirchen zu verdanken. Der Torwart ließ eine harmlose Flanke durch die Finger rutschen, am langen Pfosten legte sich Wolfsburgs Kevin Mbabu in der Luft quer und schoss artistisch zum verdienten Ausgleich ein (82.). Am Ende hatten die "Wölfe" fast 30-mal aufs Schalker Tor geschossen, mehr als dieses Geschenk nutzten sie aber nicht.

