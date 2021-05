Wolfsburg oder Bayern? - Showdown um den Meistertitel Stand: 07.05.2021 09:58 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben plötzlich wieder die Chance aufs Double. Nach dem Einzug ins Pokalfinale geht es im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München um die Tabellenspitze.

Der NDR überträgt das Spiel am Sonntag ab 13 Uhr im TV und im Video-Livestream. Für Hochspannung ist gesorgt, denn der Vorsprung des FC Bayern vor dem Serienmeister ist unverhofft auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Fast die ganze Saison hatten die Münchnerinnen verlustpunktfrei an der Spitze gestanden, bis die TSG Hoffenheim im Nachholspiel Mitte April zum Stolperstein wurde (2:3).

Pokal-Halbfinale als Wendepunkt?

Zu diesem Zeitpunkt hatte Wolfsburg bereits sein Pokal-Halbfinale gegen die Bayern-Frauen gewonnen. Das 2:0 Anfang April könnte der Wendepunkt in der Saison gewesen sein. Drohte den VfL-Frauen bis dato die erste titellose Saison seit 2011/2012, könnten nun die Münchnerinnen nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale vor einer Woche leer ausgehen. Binnen vier Wochen verspielten sie zwei von drei Optionen auf eine Trophäe. "Es wird intensiv und emotional, wahrscheinlich auch hektisch. Und es wird viele Zweikampfsituationen geben", sagte VfL-Coach Stephan Lerch voraus.

Der Trainer, der seit dieser Woche die Fußballlehrer-Lizenz in der Tasche hat, setzt alles daran, vor seinem Abgang am Saisonende mit Wolfsburg noch zwei Titel zu holen. Auch ein paar psychologische Spielchen in Richtung Isar hat er in petto: "Natürlich müssen wir damit rechnen, dass Bayern mit einer gewissen Jetzt-erst-recht-Motivation ins Spiel geht. Die Drucksituation bei ihnen ist größer", sagte er. "Wir wissen mit solchen Situationen umzugehen - ich weiß nicht, ob Bayern dies auch kann."

Popp: "Wir wollen es an uns reißen"

Lerchs Kapitänin Alexandra Popp ist wild entschlossen: "Wir werden genauso selbstbewusst in das Spiel gehen, wie es auch im Pokalspiel der Fall war", sagte sie dem NDR. "Wir wissen, dass wir eine Wahnsinns-Qualität haben und dieses Spiel gewinnen können. Wir wollen es an uns reißen, Bayern unser Spiel aufdrücken." Ob 1:0 oder 4:3 - sie würde alles unterschreiben, sagte Popp. Es komme vor allem darauf an, die vermutlich wenigen Chancen, die sich ergeben werden, zu nutzen: "Deswegen müssen wir vorne in der Box sehr effizient sein."

Und hinten dichthalten. Für den Fall, dass Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek wegen ihrer Fingerverletzung ausfällt, steht Almuth Schult bereit, die beim 4:0 in Duisburg vor zwei Wochen ein entspanntes Pflichtspiel-Comeback nach 721 Tagen feierte.

FCB-Trainer Scheuer: "Haben sehr viel zu gewinnen"

Vom FC Chelsea gab es vor einer Woche in der Königsklasse besten Anschauungsunterricht, wie den starken Münchnerinnen beizukommen ist. Die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder führte die Londonerinnen mit ihrem Tor zum 3:1 auf Finalkurs. Allerdings lieferte das Team von Jens Scheuer Chelsea einen grandiosen Kampf. Auch das dürfte dem VfL nicht entgangen sein. Der Bayern-Cheftrainer wehrte die Druck-machen-Offensive der Konkurrenz jedenfalls mit einem verbalen Konter ab: "In den vergangenen Jahren hatten wir am drittletzten Spieltag immer mehrere Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Jetzt haben wir zwei Punkte Vorsprung", sagte er dem "kicker". "Daher haben wir im Spiel am Sonntag sehr viel zu gewinnen."

Wie immer es ausgeht, eine Meisterfeier kann danach noch nicht geplant werden. Zwei Runden stehen nach dem Topspiel noch aus. Wolfsburg muss noch bei Eintracht Frankfurt (23. Mai) und gegen Werder Bremen (6. Juni) antreten, die Bayern-Frauen in Leverkusen und gegen Frankfurt.

