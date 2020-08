Wolfsburg mit gemischten Gefühlen nach Kiew 05.08.2020 | 07:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 11.08.2020

Am Mittwoch tritt der VfL Wolfsburg in der Europa League bei Schachtjor Donezk an. Trainer Oliver Glasner freut sich trotz der "speziellen Umstände" auf die Reise nach Kiew.