Wolfsburg in Gladbach: Kruse trifft auf die "Ex" - Schlager vor Comeback Stand: 24.02.2022 15:58 Uhr Zu Besuch bei der "Ex": Mit dem VfL Wolfsburg kehrt Stürmer Max Kruse am Sonnabend nach Mönchengladbach zurück. Trainer Florian Kohfeldt warnt vor der individuellen Qualität der Borussen und darf sich über Rückkehrer Xaver Schlager freuen.

Keine guten Erinnerungen haben die "Wölfe" an das Hinspiel im Oktober, als sie 1:3 verloren - damals noch unter Trainer Mark van Bommel. Bereits nach sieben Minuten lagen sie 0:2 zurück. Außerdem sah Maxence Lacroix die Gelb-Rote Karte.

Das Rückspiel am Sonnabend (15.30 Uhr im NDR Livecenter) soll auf jeden Fall erfolgreicher werden. Dazu sollten die Niedersachsen eine etwaige Führung aber nicht wieder verspielen wie zuletzt gegen die TSG Hoffenheim.

Für VfL-Tore soll Kruse sorgen. Er trifft auf seine Ex-Kollegen Yann Sommer, Patrick Herrmann, Tony Jantschke und Christoph Kramer. Von 2013 bis 2015 schnürte der Wolfsburger Neuzugang seine Schuhe für die "Fohlen". In 66 Bundesligaspielen traf er 23 Mal und bereitete 21 Tore vor.

Kohfeldt: Spiel birgt eine gewisse Brisanz

Die Gladbacher gerieten am vergangenen Wochenende mit 0:6 bei Borussia Dortmund gehörig unter die Räder. Diese Pleite will Wolfsburgs Trainer Kohfeldt aber nicht überbewerten. Er warnte vor den Stärken des Gegners: "Sie haben immer noch sehr viele Individualisten, die ein Spiel entscheiden können. Jeder Spieler in diesem Kader, wenn man die erste Elf durchgeht, ist ein Top-Spieler in der Liga."

AUDIO: Wolfsburgs Trainer Kohfeldt: Sechs-Punkte-Spiel in Gladbach (4 Min) Wolfsburgs Trainer Kohfeldt: Sechs-Punkte-Spiel in Gladbach (4 Min)

Die Borussen hätten eine sehr hohe individuelle Qualität, die sie sehr gefährlich mache. Die Partie werde nicht einfach, weil sich die Elf vom Niederrhein immer viele Chancen erspiele. "Wir müssen als Mannschaft stabil auftreten", sagte Kohfeldt.

Das Spiel berge eine gewisse Brisanz, weil beide Teams in der Tabelle nicht dort stehen, wo sie stehen wollten - nämlich eher im unteren als im oberen Drittel. "Der Blick nach unten ist immer noch da", mahnte Wolfsburgs Coach. Die Mannschaft müsse sich dieser Sorgen rasch entledigen.

Schlager wieder im Kader - Nmecha vielleicht auch

Nach auskuriertem Kreuzbandriss ist Xaver Schlager wieder im VfL-Kader. Ein Startelfeinsatz für den Mittelfeldmann komme aber noch zu früh, so Kohfeldt. Eine Einwechslung sei jedoch durchaus denkbar. Auch Lukas Nmecha könnte nach seinem Knöchelbruch erstmals wieder zur Verfügung stehen. Ob der schnelle Offensivspieler tatsächlich dabei sein kann, werde erst kurzfristig nach dem Abschlusstraining entschieden, erklärte der Coach.

Zusammen mit Kruse und Winterneuzugang Jonas Wind könne der VfL perspektivisch "Kreativität, Kombinationsspiel, eine gewisse Kopfballstärke plus Geschwindigkeit miteinander kombinieren. Da bin ich ehrlich: Ich freue mich darauf, wenn das endlich zur Verfügung steht."

Kruse: Mit dem Abstieg nichts zu tun

Auch wenn die Niedersachsen noch nicht aus dem Gröbsten raus sind, glaubt Kruse nicht, dass der VfL in dieser Saison noch etwas mit dem Abstieg zu tun bekommen könnte. Sein Tipp für das Saisonende lautet: "18. Fürth, 17. Hertha, 16. Stuttgart". Um diese Sichtweise zu untermauern, könnte ein Sieg gegen seine "Ex" helfen.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Friedrich, Elvedi - Lainer, Koné, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Plea - Embolo

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, Arnold, Vranckx, Roussillon - Philipp, Kruse - Wind

