Stand: 13.09.2019 22:28 Uhr

Wolfsburg: Weghorst-Tor reicht nicht für die Spitze von Ingmar Deneke, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt des vierten Spieltags mussten sich die "Wölfe" am Freitagabend mit einem 1:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf zufrieden geben. Das Wolfsburger Tor erzielte Wout Weghorst. Der Niederländer traf gegen seinen Lieblingsgegner. Bereits in der Vorsaison hatte der Stürmer in zwei Spielen gegen die Fortuna bereits vier Tore erzielt. Wolfsburg bleibt als Zweiter mit nun acht Punkten aus vier Spielen weiterhin ungeschlagen.

Weghorst - wer sonst?

Auffälligste personelle Veränderung bei den Wolfsburgern: Für den verletzten Stammkeeper Koen Casteels (Haarriss im Wadenbein) stand Pavao Pervan zwischen den Pfosten. Der Österreicher musste schneller hinter sich fassen, als ihm lieb war. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kam Niko Gießelmann links im Strafraum zum Abschluss und traf wuchtig zum 1:0 in den VfL-Kasten (17.). Weil der Ball bei der Torentstehung im Aus gewesen sein soll, kam der Videobeweis zum Einsatz, aus Sicht der Wolfsburger vergebens.



Doch die Niedersachsen ließen sich nicht hängen - nein - sie antworteten, und zwar mit dem Ausgleich. Josip Brekalo dribbelte sich elegant über rechts durch, bediente Weghorst, der eiskalt zum 1:1 vollstreckte (29.) - das dritte Saisontor des Niederländers. Danach spielte sich das Geschehen größtenteils zwischen den Strafräumen ab, ständiger Unruheherd blieb aber der umtriebige und technisch starke Brekalo. Mit einem butterweichen 40-Meter-Pass bediente der Kroate den startenden Admir Mehmedi, doch Fortuna-Keeper Zackary Steffen fing den Ball rechtzeitig ab (44.).

Viel Krampf, keine Tore

Durchgang zwei begann zwar nicht ganz so flott wie der erste, aber spannend war es allemal. Beide Mannschaften versuchten nach Ballgewinnen Geschwindigkeit aufzunehmen und schnell nach vorne zu spielen. Ohne Erfolg. In der Folge sank das Niveau der Partie. VfL-Trainer Oliver Glasner versuchte mit der Einwechslung von Felix Klaus (für Mehmedi) einen neuen Impuls zu setzen (69.), seine Mannschaft strahlte in dieser Phase zu wenig Gefahr aus. Viele fahrige Aktionen, wenig Struktur - das Geschehen plätscherte ohne Strafraumszenen vor sich hin. Dann war sie plötzlich war da - die große Chance für "Joker" Klaus. Nach einer Hereingabe von Yannick Gerhardt zog er ab, doch sein abgefälschter Schuss aus fünf Metern strich knapp rechts vorbei (86.). In den Schlussminuten wurde es nach einem Freistoßpfiff noch mal gefährlich für die Gäste, doch der Schuss von Lewis Baker aus guter Position blieb in der Mauer hängen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.09.2019 | 22:50 Uhr