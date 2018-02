Stand: 15.02.2018 14:21 Uhr

Wolfsburg: Stimmungstief statt Schulterschluss

Um gegen den übermächtigen FC Bayern zu punkten, muss für den VfL Wolfsburg eigentlich alles passen. Doch die Rahmenbedingungen vor der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) sind denkbar ungünstig. Die "Wölfe" schleppen sich am Rande der Abstiegszone in das Duell mit dem Dauermeister, Sportchef Olaf Rebbe und Trainer Martin Schmidt stehen in der Kritik - und die treuesten Anhänger reagieren mit Liebesentzug. Mehrere Fangruppen kündigten für Sonnabend einen Stimmungsboykott an, der exakt 19:45 Minuten dauern soll und für das Gründungsjahr des Clubs (1945) steht. Ob so die große Überraschung gegen die Bayern gelingen kann? Zumal Schmidt nach der Niederlage in Bremen am vergangenen Sonntag einen "Schulterschluss" in der Stadt gefordert hatte. "Das ist eine Reaktion, die zu erwarten war und legitim ist. Sie steht den Fans zu", sagte Schmidt am Donnerstag dem NDR.

Für Schmidt und Rebbe könnte es eng werden

Hilfe von der Tribüne wird also erst nach knapp 20 Minuten kommen. Oder doch früher? "Die Spieler werden das als Weckruf sehen, als Wink von den Fans. Vielleicht schaffen wir es ja, dass schon nach 17, 18 Minuten die ersten Jubelschreie kommen und dann werden wir bis Ende des Spiels die Fans wieder hinter uns haben", hofft Schmidt. Allerdings präsentierte sich sein Team nach der Winterpause bislang in schwacher Form, selbst beim 1:0-Sieg in Hannover vor knapp drei Wochen. Schmidt wollte deshalb die Situation auch nicht schönreden. "Es ist vielleicht schon drei Minuten vor zwölf", so der Schweizer. Womöglich gilt das auch für Rebbe und Schmidt selbst. Sollte der VfL deutlich gegen die Bayern verlieren und erneut enttäuschen, könnte es eng werden für das Duo. Schließlich steht am übernächsten Freitag die Partie beim Tabellen-16. Mainz 05 an. Wenn sich die Wolfsburger Verantwortlichen einen positiven Effekt durch einen Wechsel in der sportlichen Führung erhoffen, müssten sie eigentlich vor der Begegnung bei Schmidts Ex-Club die Reißleine ziehen.

VfL mit großen Personalsorgen

Der Trainer hat also durchaus eine Menge zu verlieren, auch wenn er sagt: "Im Spiel gegen die Bayern können wir nichts verlieren. Wir müssen den Mut haben, befreit aufzuspielen, dann können wir auch etwas erreichen." Allerdings hat Schmidt Personalsorgen. Marcel Tisserand und Yannick Gerhardt fallen noch mehrere Wochen aus. Daniel Didavi, Paul Verhaegh und Divock Origi meldeten sich am Donnerstag krank. Vor allem Mittelstürmer Origi könnte Schmidt am Sonnabend gut gebrauchen, schließlich sieht der VfL-Trainer vor allem in der Offensive Nachholbedarf: "Wir tun uns schwer, Chancen zu erarbeiten und schaffen es auch nicht, Tore zu erzielen."

