Stand: 11.05.2019 17:19 Uhr

"Wölfe" können Ticket nach Europa noch nicht lösen von Christian Görtzen, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat auf seinem angestrebten Weg in den Europapokal einen Rückschlag erlitten - und nebenbei dem Nachbarn Hannover 96 keine Schützenhilfe im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga leisten können. Die Mannschaft von VfL-Trainer Bruno Labbadia musste sich am Sonnabend beim VfB Stuttgart vor 54.086 Zuschauern mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Trotz der Niederlage am 33. Spieltag belegen die "Wölfe" mit ihren 52 Punkten zwar weiterhin den siebten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Doch der Vorsprung auf Hoffenheim und Bremen, das im direkten Duell der beiden Teams gewann, ist nur gering. Die TSG weist vor dem abschließenden Spieltag 51 Zähler vor, Werder 50.

Labbadia lebte Optimismus vor: "Wir haben die Möglichkeit aufs internationale Geschäft und haben es in der eigenen Hand. Damit war nicht zu rechnen, und von daher gehen wir sehr positiv ran." Wolfsburg empfängt am letzten Spieltag Augsburg, Bremen trifft zu Hause auf Leipzig, und Hoffenheim muss nach Mainz. Durch den Sieg der Stuttgarter, bei denen Holstein Kiels Tim Walter als zukünftiger Trainer gehandelt wird, steht für Hannover 96 trotz eines Heimsieges gegen den SC Freiburg vorzeitig der Abstieg fest.

Video-Schiedsrichter erkennt Strafstoß nicht

33.Spieltag, 11.05.2019 15:30 Uhr VfB Stuttgart 3 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Castro (45. +1) 2 :0 Donis (55.) 3 :0 Didavi (73.)

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, M. O. Kempf, Insua - Gentner, Castro - Esswein (53. Didavi), Akolo (76. Aogo), Gonzalez - Donis (79. Badstuber)

VfL Wolfsburg: Pervan - William (75. Brekalo), Knoche, Tisserand, Steffen - Guilavogui - Gerhardt (59. Ginczek), Arnold - Klaus (46. Malli), Mehmedi - Weghorst

Zuschauer: 54086



"Weder Kampf noch Einsatz - nur Versager!!!" - mit diesem Banner-Spruch hatten zahlreiche, tief enttäuschte VfB-Fans ihre Mannschaft auf das Spiel gegen die Niedersachsen "eingestimmt". Zunächst sah es danach aus, als sollte diese Botschaft die ohnehin schon verunsicherten Schwaben zusätzlich lähmen, hatte doch Wolfsburgs William schon nach zwei Minuten eine erste gute Gelegenheit. Danach aber wurden die Gastgeber mutiger. William brachte im eigenen Strafraum beim Kampf um den Ball seinen Gegenspieler Nicolas Gonzalez zu Fall (4.). Die VfB-Fans forderten vehement und vollkommen zu Recht einen Strafstoß - zu einem solchen kam es aber auf Geheiß des in Köln sitzenden Video-Schiedsrichters nicht. Der Unparteiische auf dem Rasen, Felix Brych (München), sah sich nach Funk-Rücksprache die Szene nicht auf dem Bildschirm an. Enormes Glück für den VfL! Chadrac Akolo (9.) und Alexander Esswein (11.) hatten weitere Gelegenheiten für den Abstiegskandidaten.

Rückstand durch Flipper-Tor

Danach wurde es zäh - bis zur 44. Minute. Wolfsburgs Maximilian Arnold wäre dann beinahe der Glanzpunkt der Partie gelungen. Der Mittelfeldspieler erhielt weit in der eigenen Hälfte den Ball, drehte sich um die eigene Achse und zog aus mehr als 60 Metern ab. Der Ball flog über den weit aufgerückten VfB-Keeper Ron-Robert Zieler hinweg und fiel knapp hinter die Latte auf das Tornetz. In den Maschen zappelte die Kugel wenig später auf der anderen Seite: Stuttgart ging mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit in Führung. Es war ein fast unglaubliches Flipper-Tor. Gonzalo Castros Vollspann-Schuss traf Williams Oberschenkel, danach Gonzalez' Stirn, und von dort sprang der Ball über Innenpfosten-Kontakt im linken Winkel ins Netz - 1:0 (45. +1) für den Abstiegskandidaten.

Ex-"Wolf" Didavi trumpft auf

Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatten die "Wölfe", Wout Weghorst (52.) und Yannick Gerhardt (54.) kamen zu Chancen. Doch die Gastgeber bewiesen mehr Präzision. Nach schöner Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Ex-Wolfsburgers Daniel Didavi erzielte Anastasios Donis das 2:0 (55.). Labbadia reagierte, brachte den ehemaligen Stuttgarter Daniel Ginczek für Gerhardt (59.). Doch viel lief nicht bei den Norddeutschen. Ihrem Spiel mangelte es an Genauigkeit und Dynamik. Stuttgart war einem dritten Tor näher als Wolfsburg dem ersten - und so kam es dann auch in der 83. Minute: Nach geschmeidiger Körperdrehung machte Didavi mit dem 3:0 (84.) alles klar.

