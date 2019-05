Stand: 30.05.2019 14:42 Uhr

Wird Dabrowski neuer Trainer bei Holstein Kiel?

Lange herrschte Kontinuität bei Holstein Kiel. Thorsten Gutzeit und Karsten Neitzel waren beide jeweils drei Jahre Cheftrainer bei den "Störchen". Doch seit der Entlassung von Neitzel zu Beginn der Saison 2016/2017, als Ole Werner interimsmäßig einsprang, dreht sich das Trainer-Karussell an der "Förde". Kurioser Grund: Die Fußballlehrer leisten in Kiel schlicht zu gute Arbeit. Nach dem Abgang von Tim Walter zum VfB Stuttgart fahndet Manager Fabian Wohlgemuth beim Zweitligisten gerade wieder nach einem neuen Fußballlehrer - und eine heiße Spur führt offenbar nach Hannover: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandelt der Sportchef mit Ex-Profi Christoph Dabrowski.

Zunächst Kandidat bei Hannover 96

Der 40-Jährige, der seine Fußballschuhe nicht nur für 96, sondern auch für Werder Bremen, Arminia Bielefeld und den VfL Bochum schnürte, ist seit dem vergangenen Sommer für die U23 der "Roten" zuständig. Zuvor war der gebürtige Pole bereits Co-Trainer bei der Reserve und den Profis sowie Chefcoach bei der U17 und U19. Bis zuletzt galt Dabrowski auch als Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Doll. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga übernahm aber wieder Mirko Slomka das Ruder bei den 96-Profis.

Auch Reis und Titz auf der Liste

Als weitere Kandidaten bei den Schleswig-Holsteinern gelten Thomas Reis, der mit seiner erfolgreichen Arbeit bei der U19 des VfL Wolfsburg auf sich aufmerksam gemacht hat, und auch Christian Titz. Für Dabrowski spricht, dass sein Vertrag Ende des Monats ausläuft und er damit ablösefrei wechseln könnte. Reis' Vertrag läuft hingegen noch bis 2022. Titz steht trotz der Entlassung noch ein Jahr lang beim HSV in Lohn und Brot. Auch wenn die Hamburger ihn sicher gern von der Gehaltsliste streichen würden, müsste sich Titz erst mit dem ehemaligen Bundesliga-Dino auf eine Abfindung einigen.

Kieler erhalten wieder Ablöse für Trainer

Dass Reis bei den "Wölfen" noch längerfristig gebunden ist, muss allerdings kein größeres Problem sein. Die Kieler könnten notfalls auch Ablöse für einen neuen Trainer zahlen: Zum zweiten Mal in Folge kaufte die Konkurrenz nämlich einen KSV-Coach aus dessen noch gültigen Vertrag. Markus Anfang, der die Kieler zurück in die Zweite Liga geführt hatte und ein Jahr später erst in der Relegation am Durchmarsch in die Bundesliga scheiterte, wechselte für eine hohe sechstellige Summe zum 1. FC Köln. Die Stuttgarter überwiesen für Walter, der die "Störche" auch lange im Aufstiegsrennen gehalten hatte, dem Vernehmen nach nun rund eine Million Euro aufs Holstein-Konto.

