Stand: 15.05.2020 10:28 Uhr

Wiederbeginn im Profifußball: Pro und Contra

Dass die Fußball-Bundesliga als erste große Liga Europas ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, sorgt für Diskussionen. Thomas Perlebach und Alexander Bleick vom NDR Hörfunk mit unterschiedlichen Standpunkten:

Contra Geisterspiele, Thomas Perlebach:

Also mich nervt, dass ich etwas gut finden soll, was einfach nicht gut ist. Ich erinnere mich noch mit Grausen an das Geisterspiel Gladbach gegen Köln, als einer der Torschützen mit weit ausgebreiteten Armen zum Jubeln in die Kurve lief. Nur war da niemand - eine ziemlich alberne Aktion. Fußball ohne Fans, das ist wie die Rolling Stones ohne Mick Jagger. Das geht gar nicht. Außerdem wird der Fairness-Gedanke gerade mit Füßen getreten. Eine Auf- und Abstiegsregelung nach dem Zufallsprinzip. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nicht nur in Bremen und Dresden regt sich da verständlicherweise Widerstand. Und ganz ehrlich: Noch hat dieses Land größere Sorgen, als sich um das Wohlergehen einiger Fußballclubs zu kümmern.

Pro Geisterspiele, Alexander Bleick:

Ich kann sie nicht mehr hören, diese Bedenkenträgerei. Furchtbar. Ja, Fußball ohne Fans ist doof. Das finde ich auch. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die drohende Wirtschaftskrise eindämmen. Es geht nicht um ein paar Millionäre in kurzen Hosen. An der Bundesliga hängen mehr als 50.000 Arbeitsplätze, und jede verhinderte Insolvenz ist eine sehr gute Nachricht. Die DFL hat ein Konzept vorgelegt, das Lob aus ganz Europa bekommt. Ja, auch damit ist nicht zu 100 Prozent auszuschließen, dass sich rund um die Spiele jemand ansteckt. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es auch nicht im Supermarkt. Also: Ärmel hoch und los. Anpfiff bitte!

