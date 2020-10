Wieder kein Heimsieg für Frings - Meppen verliert gegen Verl Stand: 03.10.2020 16:08 Uhr Zweites Heimspiel, zweite Niederlage: Der SV Meppen wartet auf eigenem Platz weiter auf ein Erfolgserlebnis. Gegen den Aufsteiger SC Verl hieß es am Ende 1:2 (0:2).

von Martin Schneider, NDR.de

Es hätte eine Sechs-Punkte-Woche für die Fußballer des SV Meppen werden können. Doch nach dem 2:0-Sieg am Montagabend konnte der Drittligist im Heimspiel am Sonnabend gegen den SC Verl nicht nachlegen. Gegen den Aufsteiger war der SVM vor 2.300 Zuschauern die schlechtere Mannschaft und verlor leistungsgerecht mit 1:2 (0:2). Während Verl nach dem dritten Spieltag überraschend Tabellenführer ist, hängen die Emsländer schon früh in der Saison unten drin.

Yildirim und Lang schocken den SVM

Eine Abtastphase gab es nicht, beide Mannschaften waren sofort drin in der Begegnung. Verl nutzte dabei die erste Chance der Partie eiskalt aus. Aygün Yildirim hatte auf dem rechten Flügel zu viel Platz und versenkte den Ball im langen Eck (7.) zum 1:0 für Verl. Drei Minuten später hatten die Meppener den Ausgleich auf dem Fuß. Erst scheiterte Valdet Rama mit einem Flachschuss, den Abpraller konnte Marcus Piossek ebenfalls nicht im Tor unterbringen.

Meppens Spiel, was kampfbetont angelegt ist, stieß gegen spielerisch clevere Gäste mit zunehmender Dauer an seine Grenzen. Zudem haderten die Gastgeber zu oft mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Patrick Glaser. Wenn es gefährlich wurde, dann vor dem Tor von Luca Plogmann. In der 29. Minute lenkte der SVM-Keeper einen Schuss von Julian Schwermann sensationell an den Pfosten. Drei Minuten später war Plogmann zwar geschlagen, doch der Treffer von Verls Patrick Schikowski wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht gegeben. Das Glück der Emsländer war in der 45. Minute jedoch aufgebraucht, als Steffen Lang das verdiente 2:0 für die Gäste erzielte.

Leugers bringt Schwung ins Spiel

Trainer Torsten Frings reagierte und brachte Thilo Leugers ins Spiel, der sofort für frischen Wind sorgte. Meppen legte die Lethargie ab und probierte anschließend viel über die rechte Angriffsseite. Die Meppener sorgten für die ein oder andere gefährliche Situation vor dem Verler Gehäuse - mehr aber auch nicht. Die Gäste konnten es sich leisten, auf Konter zu spielen.

Lange plätscherte die Partie vor sich und den Gastgebern lief die Zeit davon. Erst in der Schlussphase traf Hilal El-Helwe zum 1:2 (85.), läutete damit aber eine spannende und hektische Schlussphase ein. Trotz acht Minuten Nachspielzeit kamen die Gastgeber nicht noch einmal gefährlich vors gegnerische Tor - der Ausgleich wäre ohnehin schmeichelhaft gewesen.

3.Spieltag, 03.10.2020 14:00 Uhr SV Meppen 1 SC Verl 2 Tore: 0: 1 A. Yildirim (7.) 0: 2 Lang (45.) 1 :2 El-Helwe (85.)

SV Meppen: Plogmann - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Al-Hazaimeh - Egerer, Andermatt (46. Leugers) - Hemlein (65. Guder), Piossek (74. Düker), Rama - El-Helwe

SC Verl: Brüseke - Lang (57. Jürgensen), Mikic, Langesberg (68. Pernot), Ritzka - Schwermann, M. Kurt, Sander - A. Yildirim, Janjic, Schikowski (86. Hecker)

Zuschauer: 3600



