Werders Kohfeldt: Keine Geschenke für Delmenhorst

Florian Kohfeldt hat klare Prinzipien. Das bekam vor wenigen Tagen eine junge Anhängerin zu spüren, die dem Werder-Coach im Trainingslager in Grassau ein Bayern-Trikot für ein Autogramm vorlegte. "Ich kann doch nicht auf einem Bayern-Trikot unterschreiben. Es gibt Grenzen, das geht nun wirklich nicht", sagte der 36-Jährige mit einem Lächeln und verweigerte den Namenszug - um wenig später dem Mädchen ein verschwitztes Original-Trainingsshirt der Werder-Profis ("das musst du nur noch waschen") zu schenken. Ähnlich prinzipientreu blickt Kohfeldt auf die anstehende Pokalpartie am Sonnabend (20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den SV Atlas Delmenhorst.

Kohfeldts Delmenhorst-Herz schlägt für den Jahn

Denn der gebürtige Siegener ist in der Stadt vor den Toren Bremens aufgewachsen, hat dort auch sein Abitur gemacht. "Ich habe eine große Zeit meiner Kindheit in Delmenhorst verbracht, aber Atlas ist nicht mein Heimatverein, sondern Jahn Delmenhorst", stellte Kohfeldt klar und setzte breit grinsend nach: "Und Jahn ist der schönste Verein in Delmenhorst."

Beim TV Jahn begann Kohfeldts Fußballer-Karriere, bis zur A-Jugend stand er dort im Tor. Große Delmenhorster Derbys gab es nicht, mehrere Ligen trennten die beiden Clubs, 2002 wurde Atlas - inzwischen umbenannt in Delmenhorster SC - zudem aufgelöst. Auch nach der Neugründung von Atlas 2012 änderte sich die Situation nicht. Binnen fünf Jahren stiegen die Niedersachsen viermal auf und sind in der Oberliga angekommen, der TV Jahn spielt nach wie vor in der Kreisklasse IV Oldenburg-Land/Delmenhorst. "Ich kann also keine alten Rechnungen begleichen oder von epischen Schlachten berichten", sagt Kohfeldt, der 2001 von Delmenhorst zu Werders U21 wechselte.

Rekordkulisse für ein Erstrundenspiel

Aber natürlich freut er sich auf das Pokalderby: "Das wird ein Riesenfußballfest." Schließlich wird im Weserstadion vor wahrscheinlich ausverkauften Rängen gespielt. Der DFB hat grünes Licht gegeben und ermöglicht so eine Rekordkulisse für ein Erstrundenspiel mit Amateurbeteiligung im DFB-Pokal. Die Bestmarke hält bislang die Partie zwischen Germania Windeck und dem FC Bayern München, die 2010 im Stadion des 1. FC Köln vor 41.100 Zuschauern ausgetragen wurde. In Bremen werden am Sonnabend 42.000 Besucher erwartet. "Der Andrang auf die Karten ist der Wahnsinn. Das ist für die Menschen in Delmenhorst wirklich das Jahrhundertspiel", sagte Atlas-Präsident Manfred Engelbart dem "Weser-Kurier".

Werder hilft dem Nachbarn bei der Organisation, mehr aber auch nicht: Im Gegensatz zum FC Bayern, der bei seinen Gastspielen in der Fußballprovinz gerne mal auf seinen Anteil an den Zuschauereinnahmen verzichtet, bleiben die Hanseaten hart: "Ich will Delmenhorst da erst gar keine Hoffnung machen. Es gibt keinen Grund, etwas zu spenden. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten eines FC Bayern. Wir sind auf diese Einnahmen genauso angewiesen wie die meisten Clubs", sagte Werder-Sportchef und Geschäftsführer Frank Baumann.

Auch sportlich kündigte Werder Vollgas an: "Wir sind natürlich der Favorit und werden keine Geschenke verteilen. Ich hoffe, ich darf danach noch nach Delmenhorst", sagte Kohfeldt.

