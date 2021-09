Werder verstärkt sich - und ist gut gerüstet? Stand: 01.09.2021 14:00 Uhr Nach dem Bundesliga-Abstieg ist Werder Bremen zu einem personellen Umbruch gezwungen. Mit dem Ende der Sommer-Transferphase ist dieser vorerst abgeschlossen. Sind die Hanseaten gut gerüstet?

Kurz vor Toreschluss schlug Werder noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Mitchell Weiser wechselt von Bayer Leverkusen zum Fußball-Zweitligisten an die Weser.

Kurz vor Schließung des Tranferfensters am Dienstagabend teilten die Hanseaten mit, dass der 27-Jährige, der in Leverkusen noch bis 2023 unter Vertrag steht, auf Leihbasis bis zum Saisonende in grün-weiß aufläuft. Die Baustelle Außenverteidiger schlossen die Bremer damit recht prominent. Weiser kann sowohl links als auch rechts spielen. "Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbar ist und uns schnell weiterhelfen kann", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

"Für mich ist Werder immer noch ein großer Name. Ich freue mich auf die Aufgabe und will hier so viel Spielzeit wie möglich haben." Mitchell Weiser

Weiser zählte bei Bayer zuletzt zwar nicht mehr zum Stammpersonal, hat aber schon einiges erlebt. In der Bundesliga kommt der U21-Europameister von 2017 auf 140 Einsätze (9 Tore), er besitzt internationale Erfahrung mit unter anderem sechs Spielen in der Champions League.

Unruhe im Werder-Umfeld

Die finanziell arg angeschlagenen Bremer hatten zuvor als Verstärkung für den Angriff Marvin Ducksch von Hannover 96 verpflichtet, der bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende gegen Hansa Rostock gleich doppelt getroffen hatte.

"Wir haben bei den Neuzugängen darauf geachtet, dass wir Spieler mit Zweitliga-Erfahrung verpflichten, die eine gewisse Leichtigkeit haben, das tut uns gut. Mit diesem neuen mindset können wir die neue Saison angehen", sagte Baumann. Dass die Top-Transfers erst recht spät über die Bühne gingen, sorgte im Werder-Umfeld teils für Unruhe. Es war jedoch unvermeidlich. Bevor er einkaufen und ausleihen konnte, musste der Sportchef Profis abgeben. Alle Transferaktivitäten standen standen auch unter der Vorgabe, Werder finanziell am Leben zu erhalten.

Suche nach Mittelfeldspieler nicht erfolgreich

Auf der Torwartposition, in der Abwehr und im Angriff sind die Bremer gut aufgestellt. Im zentralen Mittelfeld könnten sich die Abgänge von Leistungsträgern und erfahrenen Profis wie Maximilian Eggestein oder Kevin Möhwald am ehesten negativ bemerkbar machen. "Wir haben dort den ein oder anderen Spieler verloren, aber man hat in den letzten Spielen gesehen, dass wir dort sehr gut aufgestellt sind", so Baumann.

Die Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler war nicht erfolgreich. "Wir haben uns um den ein oder anderen Spieler bemüht, der uns wirklich besser gemacht hätte. Das hat nicht geklappt", erklärte Baumann, der gleichzeitig auf die begrenzten finanziellen Mittel der Bremer verwies. "Wir sind nicht im Wunschland und können nicht alles realisieren."

"Natürlich wissen wir, dass wir Qualität verloren haben. Aber das ist normal, wir spielen in der Zweiten Liga." Frank Baumann

Deutliche Baumann-Botschaft an Friedl

Viel wird darauf ankommen, ob jüngere Spieler wie Niklas Schmidt, Romano Schmid, Jean Manuel Mbom oder Nicolai Rapp ihr Potenzial über eine komplette Saison konstant zeigen können. "Ich bin mit dem Kader, der uns zur Verfügung steht, wirklich zufrieden. Wir haben viele sehr talentierte, aber auch erfahrene Spieler in unseren Reihen und sind gut gerüstet für die Saison, für die Zukunft", bilanzierte Baumann.

Für Abwehrspieler Marco Friedl, der eigentlich weg wollte, aber letztlich bleiben musste, hatte der 45-Jährige noch eine deutliche Botschaft parat. "Ich erwarte, dass er sich mit Werder identifiziert, weiterentwickelt und sein Potenzial ausschöpft", sagte der Ex-Profi. "Natürlich hätten wir uns einen anderen Weg gewünscht, aber er hat es eingesehen und wir werden jetzt nach vorne schauen."

