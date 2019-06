Stand: 28.06.2019 12:10 Uhr

Werder und Wolfsburg starten mit Heimspielen

Die beiden Nordclubs der Fußball-Bundesliga starten mit Heimspielen in die kommende Saison 2019/2020. Der VfL Wolfsburg empfängt am ersten Spieltag (17./18. August) Aufsteiger 1. FC Köln, Werder Bremen hat Fortuna Düsseldorf zu Gast. Eine Woche später spielt Wolfsburg bei Hertha BSC, die Bremer reisen zur TSG Hoffenheim. Zum ersten Nordduell kommt es am 13. Spieltag (29.11./2.12.). Die Hinrunde endet kurz vor Weihnachten (20. bis 22. Dezember), für die "Wölfe" mit dem Gastspiel beim FC Bayern in München. Werder tritt in Köln an. Die Rückrunde beginnt am 17. Januar 2020. Der letzte Spieltag der Saison ist am 16. Mai.

Werder wird Rekordhalter

Werder wird am ersten Spieltag eine Bundesliga-Bestmarke aufstellen. Die Grün-Weißen bestreiten ihre 1.867. Partie in der Beletage und haben dann eine mehr als der Hamburger SV auf ihrem Konto. Der HSV wird in dieser Kategorie der "ewigen Bundesliga-Tabelle" im Laufe der Saison auf Rang drei abrutschen, denn auch der FC Bayern (derzeit 26 Spiele weniger), wird vorbeiziehen.

