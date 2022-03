Werder mit Personalnot vor Darmstadt - Ducksch mit Corona infiziert Stand: 17.03.2022 12:00 Uhr Die Personalsorgen bei Werder Bremen werden vor dem Topspiel gegen den SV Darmstadt 98 immer größer. Nun fällt auch Torjäger Marvin Ducksch für die Partie am Samstagabend aus. Der Angreifer hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Ducksch befindet sich bereits in Quarantäne, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Werder-Coach Ole Werner muss damit gegen den Tabellenführer auf vier wichtige Stammspieler verzichten. Außer Ducksch fallen auch die drei Defensivspieler Ömer Toprak (Wadenverletzung), Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelbündelriss) aus.

Für Werder kommt es knüppeldicke

Bis Anfang vergangener Woche hatte noch eitel Sonnenschein am Osterdeich geherrscht. Werder Bremen freute sich, dass das Team unter Werner zehn Partien in Folge ungeschlagen geblieben und in der Tabelle aus dem Mittelfeld bis an die Spitze gesprungen war. Fast allen war klar: So würde es nicht ewig weitergehen. Doch nun kommt es für die Hanseaten knüppeldicke.

Kapitän und Abwehrchef Toprak erlitt im Abschlusstraining vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim eine Muskel-Sehnen-Verletzung. Defensivkollege Friedl schied in derselben Partie mit einer Bauchmuskelverletzung aus, das Spiel auf der Ostalb und damit die Spitzenposition gingen verloren. Im Nachgang folgte in Weiser der dritte längere Ausfall. Und nun auch noch Ducksch, mit 15 Treffern erfolgreichster Werder-Torschütze.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

Darmstadt mit stärkster Offensive der Liga

Die Ausfälle von Toprak und Friedl wiegen schwer, werden doch erhebliche Umstellungen der Defensivreihe nötig - und das ausgerechnet zum Heimspiel des Tabellendritten gegen den punktgleichen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Gegen einen Gegner, der mit 53 Toren die stärkste Offensive der Liga vorweist. Wer soll Darmstadts Top-Angreifer Philipp Tietz (13 Treffer) und Luca Pfeiffer (12) also stoppen?

Hoffnungen liegen auf Veljkovic

Die Hoffnungen liegen dabei vor allem auf Milos Veljkovic, und der erfahrene serbische Nationalspieler vermittelt vor allem eins: Ruhe bewahren! Die Verletzungen von Toprak und Friedl seien für ihn "schon ein kleiner Schock" gewesen. "Aber das ist Fußball, das passiert. Wir haben genug Spieler, die das auffangen können", sagte der 26-Jährige, an dessen Seite vermutlich Nicolai Rapp und Anthony Jung spielen werden. Laut Veljkovic seien Toprak und Friedl "als Spieler vielleicht nicht 1:1 zu ersetzen. Aber als Mannschaft können wir das."

Darauf setzt auch Werner. "Zusammenrücken ist immer eine gute Sache, wenn dir mal der eine oder andere Knüppel zwischen die Beine fliegt", sagte der Coach. "Es kommt jetzt auf alle an, nicht nur auf die erfahrenen Spieler. Wir müssen versuchen, es als Gruppe aufzufangen und unsere gesamte Qualität in einen Topf werfen, um am Ende doch erfolgreich zu sein."

Spitzenspiel vor vollen Rängen

Die Hoffnung bei Werder ist auch, dass die Zuschauer das notgedrungen personell veränderte Team im Spitzenspiel tragen. Die Rahmenbedingungen dafür sind gegeben. Denn obwohl der Bremer Senat die Corona-Lockerungen insgesamt auf den 2. April verschoben hat, darf vor vollen Rängen gespielt werden. Es gilt weiterhin die am 11. März erteilte Ausnahmegenehmigung.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Rapp, Veljkovic, Jung - Mbom, Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Dinkci

Darmstadt 98: Schuhen - Bader, Müller, Isherwood, Holland - Gjasula, Kempe - Skarke, Mehlem - Tietz, L. Pfeiffer

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.03.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Werder Bremen