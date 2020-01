Stand: 12.01.2020 11:23 Uhr

Werder leiht Hoffenheim-Verteidiger Vogt aus

Kevin Vogt soll der in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga so löchrigen Abwehr von Werder Bremen im Abstiegskampf Stabilität verleihen. Wie der Tabellen-17. am Sonntagmorgen per Twitter mitteilte, sei vorbehaltlich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen "grundsätzlich" Einigung mit der TSG Hoffenheim über einen Wechsel des 28 Jahre alten Verteidigers erzielt worden, der bei den Kraichgauern zuletzt aufs Abstellgleis geraten war. "Die Möglichkeit für diesen Wechsel hat sich in den vergangenen Tagen entwickelt und wir wollten nach intensivem Austausch Kevin diesen Schritt nicht verbauen. Es gibt im Profifußball immer wieder Situationen, in denen man die aktuellen Perspektiven gemeinsam, offen und transparent bewerten muss", erklärte Alexander Rosen, TSG-Direktor Profifußball.

213 Einsätze in der Bundesliga

Ob Werder eine Kaufoption für Vogt erhält, wurde nicht mitgeteilt. Der Kontrakt des 1,94 Meter großen Abwehrspielers bei den Hoffenheimern ist noch bis 2022 datiert.

Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern München um den gebürtigen Wittener gebuhlt, der bis vor wenigen Wochen noch das Kapitänsamt bei der TSG innehatte. Weil ihn Coach Alfred Schreuder ab dem 14. Spieltag nicht mehr aufstellte, gab Vogt die Binde kurz vor Weihnachten ab. Er begründete seine Entscheidung mit einem "gestörten Vertrauensverhältnis" zum Niederländer. Vogt kommt bis dato auf 213 Bundesliga-Einsätze für Hoffenheim, den FC Augsburg, 1. FC Köln und VfL Bochum. Mit seiner Erfahrung soll er den Bremern, die mit 41 Toren die meisten Gegentreffer aller Erstligisten kassierten, zum Klassenerhalt verhelfen.

