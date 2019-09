Stand: 26.09.2019 14:47 Uhr

Werder in Dortmund wieder mit mehr Optionen

Bei Werder Bremen hat sich die Personalsituation vor der Partie am Sonnabend (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund etwas entspannt. Das ist gut für Coach Florian Kohfeldt und schlecht für einige "Nobodys", die zuletzt unverhofft Bundesliga-Luft schnupperten.

Es gibt da diese verrückte Geschichte vom vergangenen Wochenende, die das ganz Ausmaß der Verletztenmisere von Werder Bremen aufzeigt. Luc Ihorst, ein 19 Jahre alter Angreifer, war am Freitagnachmittag gerade mit der U23 des Clubs auf dem Weg zur Regionalliga-Auswärtspartie beim TSV Havelse, als der Nachwuchsmann bei einem Zwischenstopp des Teams in einem Gasthaus plötzlich befördert wurde. Sein Coach Konrad Fünfstück hatte einen Anruf von Florian Kohfeldt, dem Trainer der Bundesliga-Mannschaft erhalten. Dieser bat ihm, Ihorst zurück nach Bremen zu schicken. Er solle wegen des Dramas um Niclas Füllkrug, der sich im Abschlusstraining für die Partie gegen RB Leipzig das Kreuzband riss, für das Spiel gegen die Sachsen in den Profikader nachrücken.

Ihorst muss sich in Geduld üben

Und so reiste der U23-Tross ohne das vielversprechende Talent weiter in Richtung Garbsen. Ihorst wurde derweil von Teammanager Dustin Haloschan ins Hotel der Bundesliga-Equipe chauffiert. Einen Tag später feierte der Teenager dann tatsächlich als "Joker" sein Debüt in Deutschlands Beletage. Möglich gemacht hatte es alleine das Fehlen von neun verletzten Akteuren und des gesperrten Nuri Sahin. "Das wird jetzt nicht die Regelmäßigkeit für ihn, es war eine Notsituation. Er soll sich in Ruhe weiterentwickeln und wird nicht fest zu unserer Trainingsgruppe gehören", erklärte Kohfeldt der "Deichstube". Im Aufgebot für die Begegnung am Sonnabend bei Vizemeister Borussia Dortmund (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) fehlt der Name Luc Ihorst. "Er hat die klare Heimat Werder U23", bekräftigte Kohfeldt.

Trio kehrt in den Kader zurück

Dem Übungsleiter hat für das Duell mit dem BVB wieder mehr Optionen als zuletzt. Der Ex-Dortmunder Sahin steht nach abgesessener Sperre ebenso wie die Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic nach überstandenen Verletzungen wieder zur Verfügung. Während der frühere Borusse aller Voraussicht nach von Beginn an auflaufen wird, schloss Kohfeldt dies beim Abwehr-Duo aus. Angreifer Milot Rashica, der bereits gegen Leipzig wieder im Kader stand aber nicht zum Einsatz kam, habe "überhaupt keine Probleme mehr gehabt diese Woche", teilte der Trainer erfreut mit. Der 23-Jährige ist damit ein Kandidat für die Anfangsformation. So weit ist Philipp Bargfrede nach halbjähriger Pause zwar noch nicht. Doch nach seinem Comeback gegen RB könnte der Routinier auch gegen den BVB wieder eine Option als Einwechselspieler.

Pokal-Triumph als gutes Omen?

Die noch vor wenigen Tagen extrem angespannte Personalsituation hat sich also zumindest ein wenig entspannt. Ob die Rückkehrer allerdings dafür sorgen können, dass Werder dem Meisterschaftsanwärter ein Bein stellen kann, ist fraglich. "Auswärts in Dortmund zu spielen, ist eine der zwei, drei schwersten Aufgaben im deutschen Fußball", sagte Kohfeldt. Aber keineswegs eine unlösbare, wie die Bremer selbst in der vergangenen Saison unter Beweis stellten. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gewannen sie beim BVB mit 7:5 nach Elfmeterschießen.

