Werder hält an Baumann fest - Aufsichtsratschef Bode hört auf Stand: 31.05.2021 16:00 Uhr Werder Bremen hält trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga an Sportchef Frank Baumann fest. Im Aufsichtsrat der Hanseaten gibt es hingegen große Veränderungen. Alle vier gewählten Mitglieder werden aus ihren Ämtern ausscheiden.

Damit ziehen Marco Bode, Chef des Kontrollgremiums, sowie Andreas Hoetzel, Thomas Krohne und Kurt Zech die Konsequenzen aus dem sportlichen Niedergang des Traditionsclubs. Sie werden sich bei der Mitgliederversammlung im kommenden September nicht zur Wiederwahl stellen. "Wir sehen die Zeit für einen geordneten Neuanfang als gekommen. Mit einem neuen Aufsichtsrat, der einen neuen Blick auf die Dinge hat. Und mit neuen Köpfen", erklärte Hoetzel.

Bode: "Unser Blick geht nach vorne"

Sportchef Baumann sprach das Kontrollgremium nach seinen Beratungen am vergangenen Wochenende derweil das Vertrauen aus, obwohl der Ex-Nationalspieler wegen seiner Transferpolitik und dem langen Festhalten an Coach Florian Kohfeldt - wurde erst nach der zehnten sieglosen Partie in Serie am 33. Spieltag entlassen - in der Kritik steht. "Unser Blick geht nach vorne. Wir brauchen mannschaftliche Geschlossenheit auf allen Ebenen. Unsere Geschäftsleitung muss intakt und handlungsfähig sein, denn es gilt in dieser Phase wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen", erklärte Bode, der seit 2014 Aufsichtsrats-Boss der Norddeutschen ist.

Das "wichtigste Ziel und die größte Aufgabe" sei es für die gesamte Geschäftsleitung nun, rasch einen Chefcoach zu finden und eine Mannschaft zusammenzustellen, die um den Aufstieg kämpfen könne, führte der Europameister von 1996 fort.

Kommt Coach Anfang aus Darmstadt?

In puncto Trainerfrage soll sich Werder übereinstimmenden Berichten Bremer Medien zufolge inzwischen auf Markus Anfang vom künftigen Ligarivalen Darmstadt 98 als Top-Kandidat festgelegt haben. Der frühere Übungsleiter von Holstein Kiel steht bei den Hessen allerdings noch bis 2022 unter Vertrag, sodass wohl eine Ablöse für ihn fällig würde.

