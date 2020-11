Werder gegen Bayern: Gute Zahlen, schlechte Zahlen Stand: 20.11.2020 16:07 Uhr Beim Gastspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bei Bayern München geht es dieses Mal viel um Zahlen, besonders um die 19, 100 und 109. Dahinter verbergen sich Schreckensmomente und Jubiläen.

von Christian Görtzen

Werder Bremen beim FC Bayern München (Sonnabend, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) - das ist zwar längst schon kein Nord-Süd-Gipfel mehr. Aber es handelt sich um einen Klassiker, in dem dieses Mal Zahlen ganz besonders von Bedeutung sind. Nur: So einige davon sind leider nicht zum Vorteil der Grün-Weißen. Geradezu gruselig wird es bei der 19.

Sie sagt auf erschütternde Art und Weise aus, dass die beiden Clubs, die über so viele Jahre miteinander um den Gewinn der Meisterschale konkurrierten, seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr auf Augenhöhe sind.

Zum Teil heftige Abreibungen für die Bremer

19 Mal hintereinander haben die Grün-Weißen in der Bundesliga gegen den FCB verloren. So etwas gab es noch nie in der höchsten deutschen Spielklasse. Und was gab es zum Teil für Abreibungen auf dem Rasen!

Ein 0:7 zu Hause im Dezember 2013, zweimal ein 0:6 in München (Oktober 2014, August 2016), ein 0:5 (März 2016) und vor einem Jahr ein 1:6 in der Isar-Metropole. Zuletzt gelang am 11. September 2010 ein Punktgewinn (0:0 in München). Vor dem Hintergrund erschien es schon als unverzagt bis kühn, welchen Satz Florian Kohfeldt am Freitag in der Pressekonferenz über die Lippen brachte. "Doch", sagte der Werder-Coach, "wir haben große Lust auf das Spiel."

"Blendet die Tabelle aus"

Aus Gründen des Selbstschutzes appellierte er an seine Spieler, nicht etwa in den Erinnerungen zu kramen. "Blendet die Tabelle aus, blendet die Ausgangsposition aus" - diese Worte adressierte er schon am Freitag in der Presserunde im übertragenen Sinne an seine Spieler. Und diesen Grundsatz wolle er auch am Sonnabend kurz vor dem Anpfiff in der Kabine noch einmal formulieren.

Kohfeldts 100. Bundesligaspiel als Trainer

Zudem erinnerte Kohfeldt auch an das knappe 0:1 im Juni, als die Bremer im eigenen Stadion durchaus einen Punkt verdient gehabt hätten. "Wir haben es aber nie geschafft, den letzten Schritt zu machen", sagte Kohfeldt. Ein idealer Zeitpunkt dafür wäre am Sonnabend, schließlich handelt es sich - und jetzt kommt mal eine Zahl mit positiver Note - um Kohfeldts 100. Bundesligaspiel als Werder-Trainer.

109. Duell zwischen Werder und Bayern

Kohfeldt träumt für das 109. Bundesligaspiel der Clubs - kein anderes Duell wird es dann häufiger gegeben haben (Werder - HSV: 108 Partien) - von einem Husarenstück seiner Grün-Weißen. Seine Spieler müssten beim Champions-League-Sieger "mutig" und "effizient" auftreten. "Man muss sich trauen, Fußball zu spielen. Vielleicht fliegen wir am Samstag nach Bremen zurück und haben Historisches geschafft", sagte Kohfeldt.

Die häufigsten Bundesliga-Duelle 108 Spiele: Werder Bremen - Bayern München

108 Spiele: Werder Bremen - HSV

106 Spiele: HSV - Bayern München

104 Spiele: HSV - VfB Stuttgart

104 Spiele: Werder Bremen - Borussia Dortmund

104 Spiele: Werder Bremen - VfB Stuttgart

Fürwahr: In der Theorie erscheint der Lösungsweg recht simpel, um aus einer 19 keine 20 werden zu lassen. Einfach nicht mehr Tore kassieren als der Gegner. Schon wäre mit mindestens einem Remis der Grundstein zu einer positiven Serie gelegt. Wenn da nur die Praxis nicht wäre.

