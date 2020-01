Stand: 12.01.2020 15:16 Uhr

Werder besteht Generalprobe für Rückrunden-Auftakt

Werder Bremen hat die Generalprobe für den Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bestanden. Die akut abstiegsbedrohten Hanseaten gewannen am Sonntagnachmittag ein Testspiel gegen den klassentieferen Nordrivalen Hannover 96 mit (2:1). Der wenige Stunden vor dem Anpfiff verpflichtete Neuzugang Kevin Vogt kam dabei noch nicht zum Einsatz für das Team von Trainer Florian Kohfeldt. Der Verteidiger, bei dem noch der obligatorische Medizincheck aussteht, schaute sich die Partie auf Platz 11 des Weserstadions gemeinsam mit Werder-Sportchef Frank Baumann auf der Tribüne an.

"Am Ende haben wir verdient gewonnen. Im Einzelnen gab es Fortschritte", sagte Kohfeldt, der sich besonders über die Auftritte der lange verletzten Verteidiger Ömer Toprak und Niklas Moisander freute: "Sie haben einen guten Schritt gemacht."

Sargent trifft doppelt für Werder

Hannover, das am Vortag sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung mit 0:1 gegen den SC Paderborn verloren hatte, ging in der 30. Minute durch Edgar Prib in Führung.

Lange währte die Freude über das Tor beim Zweitligisten allerdings nicht. Lediglich 180 Sekunden später erzielte Joshua Sargent den Ausgleich. Auch für das 2:1 des Bundesliga-17. zeichnete der US-Amerikaner kurz vor der Halbzeit verantwortlich (43.). Nach dem Seitenwechsel traf Milot Rashica dann mit einem Distanzschuss zum Endstand (59.). Gäste-Keeper Michael Esser sah beim nicht sonderlich platzierten Versuch des 23-Jährigen allerdings auch ganz schlecht aus. Die nur mit 15 Feldspielern an die Weser gereisten Hannoveraner konnten der Partie anschließend keine Wende mehr geben. 96-Trainer Kenan Kocak hatte in Keeper Marlon Sündermann, Benjamin Hadzic, Justin Neiß, Marco Drawz, Tim Walbrecht und Mick Gudra ausschließlich Nachwuchskräfte auf der Bank sitzen. Die aus der U19 stammenden Gudra und Walbrecht sowie U23-Akteur Hadzic kamen in Hälfte zwei zum Einsatz.

Kocak trotz Niederlage zufrieden

"Ich bin mit dem Doppeltest am Wochenende zufrieden. Wir haben unsere physischen Ziele erreicht. Dass es taktisch-technisch noch etwas zu verbessern gibt, ist normal", erklärte Kocak. Sein Team muss am 28. Januar (20.30 Uhr) beim Restrunden-Auftakt bei Jahn Regensburg antreten. Bis dahin wollen die Niedersachsen noch Verstärkungen verpflichtet haben. "Wir haben uns auf Namen festgelegt", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind dem "Sportbuzzer". Die Wunschliste des Trainers werde nun "abgearbeitet", kündigte Kind an.

