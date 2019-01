Stand: 25.01.2019 14:20 Uhr

Werder bereit für ein Spektakel gegen Frankfurt

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist eigentlich niemand, der alte Fußball-Plattitüden bemüht. Am Donnerstag sagte er beispielsweise mit Blick auf den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt (Sonnabend, 18.30 Uhr / im NDR Livecenter) den schönen Satz: "Gegen den Ball suchen sie immer wieder hohe Pressingauslöser." Doch wem das zu theoretisch klingt, dürfte sich über die folgende Aussage gefreut haben: "Das wäre mal wieder so ein Abend, wo die Stadt brennen muss."

Kohfeldt: "Auch ein 7:6 nehme ich"

Kohfeldt ist einem Spektakel im Weser-Stadion also nicht abgeneigt, und die Eintracht könnte dafür der richtige Gegner sein. Mit dem Offensivtrio Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic verfügt der Pokalsieger über eine der besten Sturmreihen in der Fußball-Bundesliga. Werders Stärken liegen bekanntlich ebenfalls in der Offensive. "Ein 0:0 wäre außergewöhnlich", betonte Frankfurts Trainer Adi Hütter. Kohfeldt ging sogar noch einen Schritt weiter. "Auch ein 7:6 nehme ich", sagte der Coach. Sieben oder sechs Treffer hätte seine Mannschaft schon in der vergangenen Woche erzielen können, wenn sie ihre Chancen beim 1:0 in Hannover konsequenter genutzt hätte. Doch an der Effektivität muss Werder arbeiten.

"Wir benötigen ein Selbstverständnis vor dem Tor, dann werden wir auch wieder Tore schießen", erklärte Mittelfeldspieler Davy Klaassen. Ein grundlegendes Problem im Werder-Spiel sieht der Rekordeinkauf der Bremer jedoch nicht. "Ein richtiges Problem hätten wir, wenn wir gar keine Chancen mehr kreieren würden", so Klaassen.

Bremer Defensive besonders gefordert

Schwerstarbeit dürfte auf die Bremer Defensive warten: Frankfurts Sturmtrio hat bislang 29 Bundesliga-Treffer markiert. "Eins-gegen-Eins kannst du sie über das gesamte Spiel nicht rausnehmen. Wir müssen das als Mannschaft gemeinsam machen. Dazu müssen wir uns entscheiden, ob wir dabei sehr tief oder sehr hoch verteidigen", sagte Kohfeldt. Auch der Trainer ist am Sonnabend besonders gefordert.

