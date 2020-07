Werder-Rettung: Reaktionen und Analysen 06.07.2020 | 22:45 Uhr 6 min | Verfügbar bis 06.10.2020

Werder Bremen hat sich in der Relegation gerettet und bleibt erstklassig. Wie erlebten die Fans das 2:2 in Heidenheim? Und wie geht es weiter mit Kohfeldt und Co.?