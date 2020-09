Stand: 07.09.2020 09:44 Uhr

Werder: Kohfeldt mahnt trotz makelloser Vorbereitung

Die Bilanz der Saisonvorbereitung kann sich sehen lassen: Sieben Siege feierte Fußball-Bundesligist Werder Bremen in sieben Testspielen - zumindest auf dem Papier scheint der Fast-Abstieg vor zwei Monaten vergessen. Doch eine Woche vor dem DFB-Pokal-Spiel beim Drittliga-Absteiger FC Carl-Zeiss Jena (Sonnabend, 20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) fand Trainer Florian Kohfeldt mehr mahnende als lobende Worte: "Alle diese Siege haben keinen Wert für das, was jetzt kommt. Wir haben eine ordentliche bis gute Vorbereitung gespielt. Die Basis haben wir gelegt, aber jetzt wird's wichtig. Jeder, der bei unserer Vergangenheit jetzt einen Höhenflug hat, den kannst du nicht gebrauchen."

Abwehr steht, Stürmer treffen

Zwar hat Werder mit seinen bislang acht überwiegend erfahrenen Ab- und seinen sechs ausnahmslos jungen Zugängen schon einen beachtlichen Umbruch auf die Beine gestellt. Die Erinnerung an die Vorsaison will Kohfeldt jedoch lebendig halten.

"Auch wenn ich das total nachvollziehen kann, dass du in so einem Spiel am Ende einen Ball mit einem halben Kilometer pro Stunde weniger spielst: Das ist etwas, was man mir und dem gesamten Verein hoffentlich anmerkt: Wir wollen das sofort im Keim ersticken. Es darf sich nichts einschleichen", sagte der Bremer Coach nach dem letzten Testspiel, in dem Werder den Regionalligisten BSV Rehden mit 7:0 bezwang.

Die Partie gegen Rehden war das vierte Match, in dem Werder kein Gegentor kassierte. "Das ist wichtig und gut für uns", meinte Kohfeldt, dem natürlich noch die 69 Gegentore der Vorsaison im Kopf herumschwirren. Die Abwehr scheint stabilisiert und zugleich zeigte sich die Bremer Offensive in Torlaune: 20 von 24 Treffern erzielten die Stürmer. Dass in Davie Selke ausgerechnet die Enttäuschung der Rückrunde mit fünf Toren glänzte, dürfte Kohfeldt zusätzlich positiv stimmen. Auch Sorgenkind Johannes Eggestein (vier Tore) sowie Neuzugang Tahith Chong und Youngster Joshua Sargent (beide jeweils drei) überzeugten in der Vorbereitung.

Verletzungsfrei durch die Vorbereitung

Erfreulich aus Bremer Sicht ist außerdem, dass sich im Gegensatz zum Vorjahr niemand während der Saisonvorbereitung ernsthaft verletzt hat. Auch Milot Rashica kam nur mit einer Verstauchung im Knie von einer Länderspiel-Reise mit der Nationalmannschaft des Kosovo zurück. Das ist nichts, was einen möglichen Verkauf des schnellen Angreifers noch in dieser Transferperiode gefährden könnte. Nach wie vor will Werder bis zum 5. Oktober noch Millionen-Einnahmen erzielen und einen weiteren preisgünstigen Spieler für das defensive Mittelfeld holen.

