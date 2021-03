Werder: Enttäuschung und Abstiegskampf endlich abhaken Stand: 08.03.2021 15:41 Uhr Nach dem unglücklichen 1:1 beim 1. FC Köln und dem diskutablen Gegentor kurz vor Schluss ist Werder Bremen angefressen. Allen voran Ludwig Augustinsson, der das Thema Abstiegskampf endlich abhaken will.

Bei der 0:4-Klatsche in Hoffenheim sowie dem anschließenden 2:1-Sieg der Bremer gegen Eintracht Frankfurt musste der schwedische Linksverteidiger wegen Rückenproblemen zuschauen. Umso mehr sprühte er am Sonntag in Köln vor Tatendrang, hätte kurz nach der Halbzeit sein erstes Saisontor erzielen können und jubelte beim Führungstreffer durch Joshua Sargent kräftig mit. Dennoch herrschte nach dem Schlusspfiff Frust.

"Am Ende holen wir zwar einen Punkt, aber damit kommen wir nicht aus dem Abstiegskampf raus. Daher sind wir ein bisschen enttäuscht", gab der Schwede Einblick in das grün-weiße Seelenleben.

Bielefeld und die Chance auf den "Riesenschritt"

Am Mittwoch im Nachholspiel gegen den Tabellen-16. Arminia Bielefeld bietet sich den Norddeutschen die nächste Chance auf Big Points im Kampf um den Klassenerhalt: "Gegen Bielefeld müssen wir besser abliefern", forderte Augustinsson nach dem Abpfiff in Köln. Und sein Trainer pflichtete ihm bei: "Wir hätten natürlich einen Riesenschritt machen können. Wir haben den Abstand auf Köln gehalten. Und jetzt haben wir genauso wie Bielefeld am Mittwoch als Einzige die Chance, da unten zu punkten. Die wollen wir nutzen", sagte Florian Kohfeldt.

Kommt die Offensive auf der "Alm" in Schwung?

Vorne drückt im Bremer Spiel noch zu oft der Schuh. Auch gegen Köln verpassten die Norddeutschen nach schwacher erster Hälfte im zweiten Spielabschnitt eine frühzeitige Entscheidung, was erneut Punkte kostete. "Wir haben lange geführt und hätten sogar das 2:0 machen müssen", zeigte sich Kohfeldt verärgert.

Doch man sollte das Positive nicht aus dem Blick verlieren, etwa die Leistung von Torschütze Sargent: "Josh ist in Form. Er war schon vorher gefährlich, aber jetzt verwertet er die Chancen richtig gut. Er hat großes Potenzial, ist erst 21 Jahre alt. Da wird noch eine Menge von ihm kommen", freute sich Augustinsson über die Entwicklung des Amerikaners. Vielleicht ja schon am Mittwoch auf der Bielefelder "Alm".

Mögliche Aufstellungen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl - Doan, Maier - Vlap - Klos, Cordova

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald - Eggestein, Schmid - Rashica - Sargent

