Werder-Coach Werner: FC Ingolstadt eine "unangenehme Aufgabe" Stand: 17.02.2022 16:14 Uhr Einen Sieg benötigt Werder Bremens Trainer Ole Werner noch, um Otto Rehhagels Rekord von acht Siegen nach Amtsantritt einzustellen. Doch der 33-Jährige will Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Seit Wochen eilen die Bremer in der Zweiten Liga mit dem neuen Trainer von Sieg zu Sieg. Sieben sind es bisher, seit der Coach das Amt von Markus Anfang übernommen hat, zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg bei Hansa Rostock. Sollten die Grün-Weißen am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) auch Ingolstadt bezwingen, würde Werner den Rekord von Otto Rehhagel einstellen, der 1981 mit acht Siegen gestartet war. Kurios auch: Die Trainer-Legende hatte wie Werner den Posten während der Saison übernommen. Kuno Klötzer musste sein Amt nach einem Autounfall damals aufgeben. Am Ende der Saison stand Bremen auf Platz eins der damaligen 2. Liga Nord und stieg wieder auf.

Werner erwartet ein "absolutes Schlüsselspiel"

Aktuell hat sich Werder dank der zuletzt geholten 21 Punkte von Platz 10 bis auf Rang 2 vorgekämpft. Beim Tabellenletzten dagegen folgte dem unerwarteten 5:0-Erfolg in Nürnberg ein eher enttäuschendes 0:0 gegen den SV Sandhausen. Ist ein Sieg der Hanseaten also nur Formsache? Nein - darin sind sich Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, und Trainer Werner einig. "Wir müssen die Konzentration hochhalten. Wir erwarten einen Gegner, der gut drauf ist und jede Chance nutzen will, um nach oben zu klettern", sagte Fritz.

Werder Bremens Siegesserie 16. Spieltag: Werder - Aue 4:0

17. Spieltag: Regensburg - Werder 2:3

18. Spieltag: Hannover - Werder 1:4

19. Spieltag: Werder - Düsseldorf 3:0

20. Spieltag: Paderborn - Werder 3:4

21. Spieltag: Werder - Karlsruhe 2:1

22. Spieltag: Rostock - Werder 1:2

Auch Werner mahnte: "Wir dürfen nicht nachlässig werden. Es macht keinen Unterschied, ob du gegen den 18. oder Dritten spielst. Man kann in dieser Liga anhand der Tabelle nicht das Spiel vorhersagen."

Die Partie werde ein "absolutes Schlüsselspiel" - und jeder sei sich der unangenehmen Aufgabe bewusst. "Wir müssen gegen die Schanzer eine gute Balance finden aus Offensivdenken und Geduld, um nicht in die gefährlichen Konter zu laufen. Jeder auf dem Platz muss seine Aufgabe erfüllen", stellte der Coach klar. "Auch wenn sie tabellarisch weit entfernt sind, hatten sie zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung." Nürnberg könne ein Lied davon singen: "Es zeigt, dass es nicht möglich ist, anhand der Tabelle ein Ergebnis vorauszusagen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Schanzer" wollen grün-weiße Siegesserie brechen

FCI-Trainer Rüdiger Rehm kündigte bereits an, seine Mannschaft wolle Bremens imposante Siegesserie "kaputt machen und Paroli bieten. Wir wissen, dass wir es können. Wir wissen aber auch, dass ein großes Kaliber auf uns zukommt."

Bittencourt fehlt gelbgesperrt - Hoffen auf Friedl

Werders defensiver Mittelfeldspier Nicolai Rapp, zuletzt in fünf Partien eingewechselt, hofft auf einen Platz in der Startelf - zumal Leonard Bittencourt gelbgesperrt fehlt. Auch Oscar Schönfelder, Abdenego Nankishi und Luca Plogmann fallen aus. Kapitän Ömer Toprak dagegen scheint einen Schlag aufs Knie im Training gut weggesteckt zu haben. Bei Marco Friedl könnte es laut Werner "eine Punktlandung" für das Spiel geben.

Kapazität kann kurzfristig auf mehr als 10.000 Zuschauer erweitert werden

Bislang erwarten die Hanseaten 10.000 Zuschauer. Sollte die Bremer Politik weitere Fans zulassen, wäre der Club nach eigenen Angaben kurzfristig in der Lage, zu erweitern. 5.000 bis 7.500 Plätze wären nach Auskunft von Fritz drin: "Wir hätten die Möglichkeit aufzustocken."

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Rapp, Schmid - Füllkrug, Ducksch

FC Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth, Stevanovic, Musliu, D. Franke - Keller - Cavadias, Pick, Röhl - Va. Sulejmani, Eckert Ayensa

VIDEO: Als die Bundesliga noch spannend war: Werder Bremens Titel 1993 (29 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.02.2022 | 13:30 Uhr