Werder Bremens Personalsorgen immer größer: Auch Weiser fällt aus Stand: 15.03.2022 16:20 Uhr Die Personalsituation bei Werder Bremen wird immer prekärer. Nach Ömer Toprak und Marco Friedl hat es nun auch Mitchell Weiser erwischt. Der Außenbahnspieler hat sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen.

Damit fehlen dem Fußball-Zweitligisten in den kommenden Partien mindestens drei Stammspieler. Weiser hatte beim jüngsten 1:2 in Heidenheim noch 84 Minuten auf dem Platz gestanden. Nach der Partie hatte er aber zunehmend über Probleme geklagt. Für ihn dürfte im Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/NDR Livecenter) gegen Darmstadt 98 Felix Agu in die Startelf rutschen.

VIDEO: 1:2 in Heidenheim - Rückschlag für Werder Bremen (3 Min)

Weiser fiel schon mehrfach aus

Weiser, der von Bayer Leverkusen ausgeliehen ist, entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind bei den Hanseaten. Der 27-Jährige war bereits Ende Dezember und im Januar positiv getestet worden und fehlte den Bremern zudem mehrfach, weil er sich als Kontaktperson in Quarantäne begeben musste. Das deutet darauf hin, dass Weiser nicht geimpft ist, da als Kontaktpersonen nur Ungeimpfte ebenfalls in häusliche Isolation geschickt werden. Über seinen Impfstatus macht Bremen keine Angaben.

Werder-Coach Werner: "Es kommt jetzt auf alle an"

Schon nach dem Ausfällen von Toprak (Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade) und Friedl (Bauchmuskelverletzung) hatte Werder-Coach Ole Werner seine Mannschaft dazu aufgefordert, dies gemeinsam zu kompensieren. "Wir müssen versuchen, es als Gruppe aufzufangen. Wir müssen unsere gesamte Qualität in einen Topf werfen, um am Ende doch erfolgreich zu sein", sagte Werner. "Es kommt jetzt auf alle an, nicht nur auf die erfahrenen Spieler."

"Zusammenrücken ist immer eine gute Sache, wenn dir mal der eine oder andere Knüppel zwischen die Beine fliegt." Werder-Trainer Ole Werner

Sorgen, dass die Niederlage in Darmstadt und die personellen Sorgen die Mannschaft umwerfen könnten, hat der Bremer Trainer nicht. "Wir sind jetzt nicht in tiefer Trauer versunken", sagte Werner. "Wir müssen auch wissen, wo wir herkommen und wie lange wir von einer Niederlage verschont geblieben sind." Vor dem 1:2 in Heidenheim hatte Werder zehn Spiele in Serie nicht verloren und davon neun gewonnen. Aktuell liegen die Bremer in der Tabelle auf Platz drei, punktgleich mit Spitzenreiter Darmstadt und Verfolger FC St. Pauli.

