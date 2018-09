Stand: 20.09.2018 15:07 Uhr

Werder Bremen zwischen Anspruch und Realität

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Im Falle von Werder Bremen lässt sich über diese Frage nach drei absolvierten Bundesliga-Partien kontrovers diskutieren. Auf der einen Seite sind fünf Punkte fraglos eine ordentliche Ausbeute für einen Club, der in der vergangenen Serie erst am zwölften Spieltag (4:0 gegen Hannover 96) seinen ersten Saisonsieg feierte. Andererseits hat der viermalige deutsche Meister in diesem Sommer kolportierte 25 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben, sodass das Anspruchsdenken am Osterdeich ein anderes geworden ist. "Abstiegskampf adé, Europapokal olé", lautet die Devise der Hanseaten.

Baumann kritisiert Fan-Verhalten

Und so gesehen ist Werders Start in die Erstliga-Runde wiederum eher als durchwachsen zu betrachten. Zumal die Gegner Hannover 96 (1:1), Eintracht Frankfurt (2:1) und 1. FC Nürnberg (1:1) hießen und allesamt eher nicht im oberen Tabellendrittel zu erwarten sind. Gleichwohl monierte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag das Verhalten der Fans im jüngsten Heimspiel, die trotz einer 1:0-Führung bei einem Rückpass in die eigene Hälfte pfiffen: "So etwas hilft uns nicht. Es verunsichert die jungen Spieler und hat Einfluss auf sie." Generell habe er aber Verständnis für den Unmut: "Dass die Fans enttäuscht sind, ist absolut in Ordnung. Die Ergebnisse waren bislang nicht schlecht, aber zufrieden sind wir auch nicht."

Werder Bremen noch nicht reif für große Ziele 19.09.2018 15:57 Uhr Autor/in: Burkhard Tillner Werder hat sich nach Jahren des Abstiegskampfes die Europa-League-Qualifikation als Ziel gesetzt. Um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, müssen sich die Bremer aber noch erheblich steigern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kruse: "Große Lücke zwischen Anspruch und Realität"

"Man muss ganz ehrlich sagen, dass zwischen Anspruch und Realität im Moment noch eine große Lücke klafft", fand auch Bremens Kapitän Max Kruse deutliche Worte zu den bisher sehr wechselhaften Auftritten seines Teams. Es fehle der Mannschaft noch die "Selbstverständlichkeit", mit der ein Spitzenteam auftreten müsse, meinte der Angreifer. Bestens zu beobachten war dieser Umstand am vergangenen Sonntag im Heimduell mit Nürnberg. Nach überzeugender Leistung im ersten Abschnitt bauten die Norddeutschen nach dem Seitenwechsel kontinuierlich ab. Der späte 1:1-Ausgleich durch die fußballerisch biederen Franken war die logische Konsequenz.

Trotz des enttäuschenden Unentschiedens gegen den Aufsteiger ist die Brust bei den Werder-Profis unverändert breit. "Es waren dennoch viele Dinge dabei, auf denen wir aufbauen können. Unser Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Angreifer Martin Harnik am Mittwoch. Heißt: Alles andere als drei Punkte am Sonnabend beim FC Augsburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wäre für die Bremer eine Enttäuschung. "Es wird wichtig sein, dass wir in diesem Spiel besser auftreten und es besser gestalten", forderte Harnik.

Sahin muss sich gedulden - Eggestein in Topform

Während der aus Hannover an die Weser zurückgekehrte Stürmer noch auf sein erstes Saisontor wartet, war Maximilian Eggestein bereits einmal erfolgreich. Gegen den "Club" brachte der defensive Mittelfeldspieler Werder mit einem tollen Schuss aus 18 Meter in den Winkel in Front. Und auch sonst stach der 21-Jährige durch enormes Laufpensum, viel Übersicht und sicheres Passspiel heraus. Der gebürtige Hannoveraner war bester Mann auf dem Feld. Es scheint, als ob dem deutschen U21-Nationalspieler die erhöhte Konkurrenzsituation im Bremer Kader noch einmal beflügeln würde. Derzeit hat Eggestein auf der "Sechs" jedenfalls die Nase vor Starzugang Nuri Sahin (Borussia Dortmund) vorn. Letzterem war bei seinem Kurz-Debüt gegen Nürnberg anzusehen, dass er noch ein wenig Zeit braucht, um die Werder-Automatismen zu verinnerlichen.

Viel Offensiv-Qualität auf Bremer Bank

Gegen Augsburg wird der ehemalige Real-Madrid-Star wohl ziemlich sicher zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen müssen. Sein Schicksal dürfte er dabei mit dem noch erfahreneren Stürmer Claudio Pizarro sowie den weiteren hochveranlagten Offensivkräften Milot Rashica und Florian Kainz teilen. Dass solch herausragende Fußballer aktuell nur "Teilzeitarbeiter" sind, zeigt, über welche Substanz das Bremer Aufgebot inzwischen auch in der Breite verfügt. Und in Anbetracht dieser hohen individuellen Qualität ist das Werder-Glas nach den ersten drei Partien dann doch vielleicht her halb leer als halb voll...

So könnte Werder Bremen spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.09.2018 | 22:50 Uhr