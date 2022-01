Werder Bremen will Siegesserie beim SC Paderborn fortsetzen Stand: 20.01.2022 21:11 Uhr Der zuletzt viermal in Folge siegreiche Fußball-Zweitligist Werder Bremen steht vor einer schwierigen Aufgabe: Am Sonnabend müssen die Grün-Weißen beim offensivstarken SC Paderborn antreten.

Die Mannschaft der Stunde in der Zweiten Liga heißt: Werder Bremen! Seitdem Ole Werner Chefcoach beim Club vom Osterdeich ist, folgt dem Schlusspfiff einer Partie stets ein Jubelausbruch der Grün-Weißen. Vier Spiele, vier Siege, als Tabellenvierter in den 20. Spieltag - und nebenbei wurde auch noch der "alte Rivale" Hamburger SV überholt. Doch damit geben sie sich in Bremen nicht zufrieden.

Werner hat Werder den Glauben zurückgebracht, dass schon im ersten Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga und trotz zahlreicher Abgänge im Sommer tatsächlich umgehend der Wiederaufstieg gelingen kann. Erst recht würde dies für den Fall gelten, wenn auch noch am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Spiel beim SC Paderborn der nächste Dreier gelänge.

Werder im Angriff wieder mit Ducksch/Füllkrug

"Ich weiß nicht, ob von irgendwo her plötzlich die Flügel wachsen. Für mich hat das immer mit harter Arbeit zu tun", sagte Werner am Donnerstag zum derzeitigen Erfolg. Mit dem SC Paderborn wartet nun ein Gegner, der in dieser Saison oft für eine Überraschung gut war. Im Hinspiel verlor Bremen zu Hause 1:4 gegen die Ostwestfalen. Vor allem der Angriff des SCP kann sich sehen lassen: Stürmer Sven Michel (14 Tore) und Felix Platte (sieben) stellen das zweitgefährlichste Sturm-Duo der Liga.

Die Bremer Marvin Ducksch und Füllkrug kommen auf 16 gemeinsame Treffer. Auf das Gespann setzt Trainer Werner auch wieder am Wochenende. Füllkrug betonte bereits das gute Verhältnis beider Spieler: "Ich versuche immer, irgendwie in Position zu sein, wenn er den Ball bekommt, weil ich weiß, dass der Ball dann auch wirklich kommen kann." Beide hätten sich mittlerweile gut aufeinander abgestimmt.

Bremen ohne personelle Sorgen

Werner kann am Wochenende auf fast alle Stammkräfte zählen. "Es ist eine außergewöhnliche Situation, wenn man derzeit überhaupt viermal die gleiche Startaufstellung aufbieten kann", sagte er. Vor allem der Einsatz von Rechtsverteidiger Felix Agu, dem zuletzt noch eine Verletzung an der Patellasehne zu schaffen machte, ist fraglich. "Bei Felix haben wir eine Resthoffnung, dass es noch reicht", sagte Werner. Leverkusen-Leihgabe Mitchell Weiser wird wegen einer erneuten Corona-Infektion fehlen.

Mögliche Aufstellungen:

SC Paderborn: Huth - Schuster, Hünemeier, Correia, Justvan - Schallenberg - Srbeny, Klement - Muslija - Platte, Michel

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Agu, Groß, Jung - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 22.01.2022 | 13:00 Uhr