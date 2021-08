Werder Bremen vor Verpflichtung von Hannover-Stürmer Ducksch Stand: 25.08.2021 08:43 Uhr Nun also doch: Fußball-Zweitligist Werder Bremen steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Verpflichtung von Marvin Ducksch. Der Stürmer von Ligakonkurrent Hannover 96 werde am Mittwoch in Bremen zum Medizincheck erwartet.

Danach soll Ducksch einen Dreijahresvertrag bei Werder unterzeichnen. Die Grün-Weißen bemühen sich seit längerer Zeit um den 27-Jährigen, zuletzt galt ein Transfer von Ducksch an die Weser jedoch als gescheitert. Jetzt scheint sich das Blatt gewendet zu haben: "Ich freue mich, dass sich Hannover und Bremen geeinigt haben und die Zukunft von Marvin gesichert ist", sagte Ducksch-Berater Ersin Akan der "Bild". Als Ablöse ist eine Summe zwischen 2 und 3,5 Millionen Euro im Gespräch.

Ducksch und Anfang alte Bekannte

Unter Werder-Trainer Markus Anfang wurde Ducksch bei Holstein Kiel in der Saison 2017/18 mit 18 Treffern Zweitliga-Torschützenkönig. In den vergangenen beiden Spielzeiten bei den "Roten" kam der 27-Jährige jeweils auf 15 Tore. Der Torjäger erzielte in der neuen Saison bislang einen Treffer - beim 1:1 der Hannoveraner bei Werder Bremen.

Poker um Giakoumakis beendet

Mit der Verpflichtung von Ducksch ist auch der Poker um Stürmer Georgios Giakoumakis beendet. Laut "Deichstube" habe Werder dem 26 Jahre alten Griechen vom VVV Venlo trotz weitgehender Einigung abgesagt. Zuletzt wurde Giakoumakis auch mit zahlreichen anderen Clubs in Verbindung gebracht, unter anderem dem schottischen Club Celtic Glasgow.

Wechselt Marmoush an die Leine?

Als Ersatz für Ducksch ist bei den Hannoveranern Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg im Gespräch. Der Ägypter, der in der vergangenen Saison für ein halbes Jahr an den FC St. Pauli verliehen war und dort mit sieben Toren und drei Vorlagen auf sich aufmerksam machte, hat bei den "Wölfen" einen schweren Stand. Unter Trainer Mark van Bommel kam der 22-Jährige bisher nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. Zudem haben die Wolfsburger mit Luca Waldschmidt vor kurzem einen namhaften Neuzugang verpflichtet. Das Interesse an Marmoush sei seitens Hannover 96 beim VfL hinterlegt.

