Werder Bremen verliert unglücklich gegen Bayer Leverkusen Stand: 12.03.2023 19:23 Uhr Werder Bremen hat den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga verpasst. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:3 (1:1) und bleibt im Klassement als Elfter jenseits von Gut und Böse.

von Hanno Bode

Das Team von Coach Ole Werner zeigte gegen den Europa-League-Teilnehmer eine gute Leistung und dürfte in dieser Form mit dem Abstiegskampf in der Restsaison nichts mehr zu tun bekommen. Die Niederlage fiel in die Rubrik "ärgerlich". Denn die mutig spielenden Hanseaten waren durch Marvin Ducksch in Führung gegangen (30.), konnten sich über das 1:0 allerdings nur 180 Sekunden freuen. Dann erzielte Mitchel Bakker den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel gelang Jeremie Frimpong mit einem abgefälschten Schuss die Leverkusener Führung (56.). Adam Hlozek erhöhte mit einem Kopfball auf 3:1 (83.), bevor Niclas Füllkrug per Handelfmeter noch verkürzen konnte (86.). Dass es zu mehr nicht reichte, ärgerte den Nationalspieler, "weil wir zwei Tore in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft erzielen, die einen Kader hat, der eigentlich für die Champions League gebaut ist, aber am Ende nichts mitnehmen".

Ducksch erst überhastet, dann abgeklärt

28 Minuten lang geschah im Weserstadion mit Ausnahme eines Schusses von Bayer-Angreifer Amine Adli ans Außennetz (15.) wenig Aufregendes. Dann aber wurde die bis dahin fußballerisch und taktisch nicht schlechte, aber eben ereignisarme Partie so richtig unterhaltsam. Zunächst vergab Ducksch nach einem Traumpass von Milos Veljkovic aus 16 Metern überhastet. 120 Sekunden später wurde der 29-Jährige im Leverkusener Strafraum perfekt von Füllkrug eingesetzt und erzielte mit einem satten Rechtsschuss die Führung.

Bakker kontert Bremer Führung

Die beiden "hässlichen Vögel", wie sie sich selbst ironisch titulieren, konnten sich über ihre tolle Koproduktion allerdings nicht sonderlich lange freuen. Denn die Gäste antworteten umgehend mit wütenden Angriffen auf den Rückstand. Zunächst vergab Hlozek noch freistehend das 1:1 (33.), kurz darauf traf Bakker dann aber mit einem kraftvollen und präzisen Linksschuss zum Gleichstand. Mit dem leistungsgerechten Remis ging es in die Kabinen.

Stage vergibt erneute Werder-Führung - Frimpong trifft

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel hätte Bremen erneut in Führung gehen können, als Niklas Schmidt Jens Stage mit einem Diagonalball perfekt in Szene setzte, der Däne den Ball jedoch freistehend weit über das Gehäuse schoss. Werder blieb mutig, aber auch im Pech. Denn nach einem abgefälschten Schuss von Mitchell Weiser schalteten die Gäste blitzschnell um. Der Ball gelangte über mehrere Stationen zu Frimpong, dessen Abschluss Niklas Stark so unglücklich mit der Hüfte abfälschte, dass er an Keeper Jiri Pavlenka vorbei ins Tor trudelte.

Bremen hofft bis zum Schlusspfiff auf Punktgewinn

Die Werner-Elf zeigte sich unbeeindruckt vom Rückstand und drängte sofort auf den Ausgleich. Beinahe wäre dieser Füllkrug gelungen. Seinen Linksschuss ins kurze Eck konnte Keeper Lukas Hradecky gerade noch zur Ecke abwehren (65.). Werder stürmte - Bayer traf: Hlozek war nach einer Flanke von Adli mit dem Kopf zur Stelle. Die Entscheidung? Mitnichten! Nur 180 Sekunden später verwandelte Füllkrug einen Handelfmeter zum 2:3.

Es war allerdings Bremens letzter Torschuss in dieser Partie. Leverkusen brachte seinen Vorsprung in den Schlussminuten ungefährdet ins Ziel. "Am Ende hat die Effektivität im Strafraum den Unterschied gemacht", bilanzierte Werner.

24.Spieltag, 12.03.2023 17:30 Uhr Werder Bremen 2 B. Leverkusen 3 Tore: 1 :0 Ducksch (30.) 1: 1 Bakker (34.) 1: 2 Frimpong (56.) 1: 3 Hlozek (83.) 2 :3 Füllkrug (86., Handelfmeter)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, N. Stark, Veljkovic - Weiser, Gruew (77. Dinkci), A. Jung (84. Buchanan) - N. Schmidt, Stage (69. M. Philipp) - Füllkrug, Ducksch

B. Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapié - Frimpong (62. Tapsoba), Palacios, Andrich, Bakker - Diaby (74. Amiri), Hlozek (88. Azmoun), Adli (88. Sinkgraven)

Zuschauer: 41000



