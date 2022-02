Werder Bremen verlängert mit Geschäftsführer Frank Baumann Stand: 13.02.2022 11:46 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann bis 2024 verlängert. Damit beendete der Aufstiegsaspirant eine monatelange Hängepartie.

Der Verbleib des früheren Nationalspielers und langjährigen Werder-Profis bei den Hanseaten hatte keineswegs als sicher gegolten. Der 46-Jährige stand nach dem Abstieg im vergangenen Sommer hart in der Kritik. Ihm wurden verfehlte Einkaufspolitik sowie ein zu langes Festhalten an Coach Florian Kohfeldt vorgeworfen. Von dem jetzigen Trainer des VfL Wolfsburg trennten sich die Bremer erst einen Spieltag vor dem Saisonende. Obgleich der Klassenerhalt misslang, wurde Baumann mit dem Neuaufbau in Liga zwei betraut. Nun erhielt der gebürtige Würzburger einen neuen Zweijahreskontrakt.

Werder entscheidet sich "mit voller Überzeugung" für Baumann

"Wir haben uns einstimmig und mit voller Überzeugung für Frank Baumann entschieden. Frank zeichnet sich auch dadurch aus, dass er das Wohl von Werder immer über eigene Interessen und Befindlichkeiten stellt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Fuchs. Die aktuelle Entwicklung, so Fuchs weiter, sei bei der Entscheidung des Kontrollgremiums nicht entscheidend gewesen: "Die sportlichen Erfolge der letzten Wochen haben nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Für uns stehen nicht kurzfristige Ergebnisse im Fokus, sondern die Schaffung nachhaltiger Strukturen."

Baumann-Verpflichtung Werner als Glücksgriff

Nach einem mittelmäßigen Saisonstart unter Coach Markus Anfang, der Werder wegen der Impfpass-Affäre Mitte November verließ, sind die Bremer inzwischen auf Kurs Wiederaufstieg. Mit Anfang-Nachfolger Ole Werner wurden alle sieben Partien gewonnen, mittlerweile stehen die Grün-Weißen auf einem Aufstiegsplatz. Baumann, langjähriger Werder-Kapitän und seit 2016 als Geschäftsführer in der Verantwortung, äußerte sich mit Blick auf seine weitere Tätigkeit am Osterdeich optimistisch: "Ich schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und kritische Begleitung durch den Aufsichtsrat."

