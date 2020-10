Werder Bremen schlägt Bielefeld - Was wird aus Klaassen? Stand: 03.10.2020 17:27 Uhr Werder Bremen hat einen hart erkämpften 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld gefeiert. Ein Spieler stand im Bundesliga-Duell mit den Ostwestfalen besonders im Blickpunkt.

von Hanno Bode, NDR.de

Die Werder-Hymne "Lebenslang Grün-Weiß" dröhnte noch aus den Lautsprechern des Weserstadions, als Davy Klaassen gemeinsam mit Arminen-Kapitän Fabian Klos und dem Schiedsrichter-Gespann zur Seitenwahl im Mittelkreis stand. Der Niederländer vertrat Niklas Moisander (saß erneut nur auf der Bank) als Kapitän. Der 27-Jährige entschied sich für die falsche Farbe der Münze. Er verlor die Seitenwahl, gewann dafür aber sein vielleicht letztes Spiel im Trikot des viermaligen deutschen Meisters. Denn nach niederländischen Medieninformationen nimmt die Rückkehr des Mittelfeldakteurs zu Ajax Amsterdam konkrete Züge an. Der Eredivisie-Club soll seine Offerte für den 16-maligen Nationalspieler an die Bremer noch einmal nachgebessert haben, hieß es am Sonnabend.

"Es gab das eine oder andere Angebot, aber das war nicht zu unserer Zufriedenheit. Wenn das Angebot stimmt, wird Davy uns verlassen", erklärte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann bei "Sky".

Mbom legt vor, Bittencourt trifft

Klaassens Abgang würde die Hanseaten sportlich fraglos schmerzen. Auch wenn der Mann aus Hilversum nicht mehr so dominant und leichtfüßig auftritt wie noch zu seinen Anfangstagen 2018 an der Weser, er hat durch seinen Überblick und seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten einen hohen Wert für das Team. Auch gegen Bielefeld verteilte der Niederländer vor dem Seitenwechsel klug die Bälle und hatte so seinen Anteil daran, dass die Hausherren das Geschehen im ersten Abschnitt zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle hatten.

Leonardo Bittencourt brachte die Gastgeber nach toller Vorlage von Youngster Jean-Manuel Mbom verdient mit 1:0 in Front (27.). Kurz zuvor war dem Edeltechniker ein Treffer nach Entscheidung durch den Videobeweis wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden (23.). Gegen in der Vorwärtsbewegung einfallslose Ostwestfalen war die Pausenführung mehr als verdient.

Pavlenka rettet den Sieg

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Hausherren dann allerdings zunehmend in die eigene Hälfte drängen. Bielefeld besaß durch Klos die große Chance zum Ausgleich - Keeper Jiri Pavlenka parierte den Kopfball des Angreifers prächtig (62.). Klaassen und Co. agierten nun viel schwerfälliger als noch vor der Halbzeit. Der Niederländer selbst tauchte phasenweise auch unter. Es war offensiv ziemlich gruselig, was Werder vor der Geisterkulisse - Zuschauer waren nicht zugelassen - im zweiten Abschnitt zeigte. Aber immerhin: Der knappste aller Vorsprünge wurde mit Glück und dank Pavlenka - er entschärfte in der Nachspielzeit einen Kopfball von Jóan Símun Edmundsson (90.+5) - über die Zeit gerettet. "Am Ende haben wir mit Sicherheit auch Glück gehabt", resümierte Coach Florian Kohfeldt im NDR 2 Interview.

Für Klaassen war sein vielleicht letztes Spiel im Bremer Trikot nach 75 Minuten beendet. Kohfeldt wechselte den 27-Jährigen gegen Defensivspezialist Christian Groß aus. Der Niederländer nahm es ohne sichtbare Emotionen zur Kenntnis.

3.Spieltag, 03.10.2020 15:30 Uhr Werder Bremen 1 Arm.Bielefeld 0 Tore: 1 :0 Bittencourt (27.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Klaassen (75. Groß), M. Eggestein - Mbom (89. Moisander), Bittencourt (81. J. Eggestein), Sargent (81. Selke) - Füllkrug (74. Chong)

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui (71. Laursen) - Prietl - Doan (89. Edmundsson), Hartel - Soukou (88. Yabo), Cordova (71. Schipplock) - Klos

