Stand: 14.02.2023 11:08 Uhr Werder Bremen reist zum Trainingslager erneut ins Zillertal

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird auch in diesem Sommer für sein Trainingslager ins österreichische Zillertal reisen und vom 19. bis 29. Juli 2023 an der Form für die neue Saison feilen. Es findet damit bereits zum zwölften Mal in Tirol statt, wie der Verein am Dienstag mitteilte. | 14.02.2023 13:44