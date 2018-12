Stand: 21.12.2018 10:16 Uhr

Werder Bremen reist mit Redebedarf nach Leipzig

Sechs Siege, vier Remis, sechs Niederlagen, 26:26 Tore: Werder Bremen stellt vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde eigentlich nur Mittelmaß dar. Dass die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt Tabellenplatz neun belegt, passt ins Bild - und ist eine Enttäuschung, nachdem Werder mit ungewohnt forschen Tönen in die Saison gestartet war. Die Rückkehr auf die internationale Bühne ist das erklärte Ziel. Doch trotz der mittelmäßigen Ausbeute sind die Hanseaten noch im Rennen. Lösen die Grün-Weißen am Sonnabend die knifflige Aufgabe beim Tabellenvierten RB Leipzig (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) und fahren drei Punkte ein, könnte Werder sogar auf Rang sechs überwintern. Und der berechtigt bekanntlich am Saisonende zur Teilnahme an der Europa League.

Seit Wochen unter den Möglichkeiten

So oder so bedürfte es allerdings einer genauen Analyse. Zu groß ist der Unterschied zwischen den beiden Hälften der Hinrunde. Während Werder schon nach dem achten Spieltag als Dritter 17 Punkte vorweisen konnte, sind seitdem nur noch fünf Punkte aufs Konto von Kapitän Max Kruse und Co. gewandert. Hatte Sportchef Frank Baumann zu Saisonbeginn noch betont, man müsse da sein, "wenn der eine oder andere schwächelt", um das "sehr ambitionierte Saisonziel" zu erreichen, sind es seit Wochen die Bremer, die Punkte liegen lassen.

Kruse: "Wir müssen uns hinterfragen"

Im vergangenen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim reichte es dank eines Tores von Theodor Gebre Selassie immerhin noch zu einem 1:1. Doch weder der Punkt noch das Wissen um die Wahrung der Serie, dass der SVW weiterhin als einziges Team in jedem Bundesligaspiel mindestens einen Treffer erzielt hat, sorgten im letzten Heimspiel des Jahres 2018 für Freude im Weserstadion. Bei einigen Werder-Profis herrschte gar Verärgerung über das Ergebnis. "Im Endeffekt musst du diese Spiele gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Unsere Vorgabe waren drei Punkte, die haben wir nicht erfüllt und müssen uns deshalb hinterfragen. Insgesamt fehlt uns oft die Cleverness", kritisierte Kruse.

Kohfeldt fordert mehr Kälte vor dem Tor

Kohfeldt gab die Losung für den Hinrundenabschluss in Sachsen aus: "Wir müssen vor dem Tor kälter werden." Die Forderung des 36-Jährigen ist nachvollziehbar, gegen Hoffenheim führte nur einer von 25 Schüssen auf das gegnerische Tor zum Erfolg. Abgesehen davon war der Coach mit der Leistung seiner Mannschaft aber einverstanden: "Sie war eine Bestätigung unserer grundsätzlich positiven Entwicklung." Für die Partie in Leipzig sei er "optimistisch, weil viele Dinge, die gut waren, wiederholbar sind".

