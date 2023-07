Werder Bremen legt wieder los - ohne Neuzugang Keita Stand: 05.07.2023 16:07 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Die rund 250 Schaulustigen bekamen dabei Star-Neuzugang Naby Keita allerdings noch nicht zu Gesicht.

Der Mittelfeldspieler, der vom FC Liverpool an die Weser wechselt, hat vom Verein wegen Spielen für sein Heimatland Guinea verlängerten Urlaub bis zum 12. Juli erhalten.

Und so war auf Platz 11 am Weserstadion als Neuzugang lediglich Dawid Kownacki mit von der Partie. Der 26-jährige Pole stand in der vergangenen Saison noch bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und soll die Möglichkeiten von Trainer Ole Werner in der Offensive verbessern.

Auch Füllkrug fehlt bei Trainingsauftakt wegen Sonderurlaubs

Sturmtief "Poly" hatte eine erste Einheit am Mittwoch fraglich erscheinen lassen, doch schließlich gab es mit 20 Minuten Verspätung grünes Licht für Werder. Mit Laubbläsern wurden Blatt- und Astreste vom Platz befördert, dann rollte der Ball.

Apropos Sturm - dass Niclas Füllkrug nicht mit auf dem Trainingsplatz zu sehen war, hatte nichts mit einem bevorstehenden Wechsel zu tun. Zwar ist beim 30-Jährigen weiter nicht final geklärt, ob er in Bremen bleibt, anders als bei seinem kongenialem Partner Marvin Ducksch. Natonalspieler Füllkrug erhielt nach den Länderspielen mit der DFB-Elf allerdings ebenfalls Sonderurlaub.

Gleiches gilt für Torhüter Jiri Pavlenka, Ilia Gruev und Romano Schmid. Mitchell Weiser, Felix Agu, Amos Pieper und Dikeni Salifou befinden sich nach ihren Verletzungen noch in der Reha. Dafür mischten beim ersten Training die U23-Spieler Daniel Ihendu, Till Winkelmann, Leon Opitz, Jascha Brandt und Ethan Kohler mit.

Nach Werner verlängern auch die Co-Trainer

Vor Ducksch hatte bereits Chefcoach Werner seinen Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert. Am Tag des Trainingsauftakts gab Werder bekannt, dass auch Werners Assistenten Patrick Kohlmann, Hannes Drews und Tom Cichon neue Arbeitspapiere bekommen haben. Über die Laufzeit der Verträge machten die Norddeutschen keine Angaben. Auch Torwart-Trainer Christian Vander gehört weiter zum Team.

Bevor Werder am 19. Juli ins Trainingslager im Zillertal (Österreich) reist, stehen zunächst noch zwei Testspiele auf dem Programm: am 9. Juli gegen die SV Drochtersen/Assel und eine Woche später gegen den VfB Oldenburg. Das erste Pflichtspiel steht am 12. August im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln an. Am 18. August eröffnen die Bremer mit einem Heimspiel gegen den Meister FC Bayern die neue Bundesliga-Saison.

