Werder stellt nur Torwart Pavlenka für die Länderspiele ab Stand: 05.11.2020 12:18 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen gibt die übrigen Nationalspieler des Clubs, die in Corona-Risikogebieten antreten sollten, nicht für frei. Abwehrspieler Felix Agu muss derweil in Quarantäne bleiben.

"Wir haben mit unseren Spielern und den Verbänden gesprochen. Die FIFA entbindet die Vereine von der Abstellungspflicht, sofern eine Quarantäne im Anschluss erfolgt", wurde Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung zitiert. "Wir wissen, dass die Spieler gerne zu ihren Teams reisen würden, allerdings können wir das Risiko vor dem Hintergrund der Gesamtsituation dieses Mal nicht eingehen."

Betroffen davon sind die Profis Marco Friedl (Österreich), Milos Veljkovic (Serbien), Milot Rashica (Kosovo), Yuya Osako (Japan) und Josh Sargent (USA). Die Ausnahme bildet Jiri Pavlenka. Der Torhüter trifft mit der tschechischen Nationalmannschaft in Leipzig auf Deutschland.

Gesundheitsamt sieht fünftägige Quarantäne vor

Die Bremer berufen sich auf eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamtes. Diese sehe eine fünftägige Quarantäne für Spieler vor, die aus internationalen Risikogebieten zurückkehren. Einzig Pavlenka hat durch den Länderspieleinsatz keine Pause zu befürchten. Werder spielt am 21. November bei Bayern München.

Agu fehlt nach zweitem positiven Test weiter

Erst dann könnte auch Felix Agu wieder mit dabei sein. Die Partie gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) verpasst der Außenverteidiger wegen eines zweiten positiven Corona-Tests hingegen. Das Gesundheitsamt hat die häusliche Quarantäne des 21-Jährigen zunächst bis Dienstag verlängert.

"Felix geht es gut. Wir hoffen natürlich, dass die nächsten Tests negativ sind, und gehen davon aus, dass er dann in der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen kann", sagte Sportchef Baumann, der wie Trainer Florian Kohfeldt zunächst darauf gehofft hatte, dass Agu am Tag vor dem Köln-Spiel wieder am Mannschaftstraining teilnehmen dürfte.

