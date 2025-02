Werder in München ohne Trainer Werner, aber mit Stürmer Silva Stand: 06.02.2025 15:57 Uhr Ohne den gesperrten Trainer Ole Werner, dafür aber mit Neuzugang André Silva geht Werder Bremen das schwere Auswärtsspiel am Freitag beim Rekordmeister und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München an. Co-Trainer Patrick Kohlmann wird an der Seitenlinie stehen.

Bremens Chefcoach Werner hat deswegen keine Bedenken. "Patrick steht seit mehr als 200 Spielen neben mir an der Seitenlinie. Keiner auf diesem Planeten weiß besser, wie ich Entscheidungen treffe", sagte er über seinen langjährigen Assistenten. "Wir verstehen uns beide blind, wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können."

Nach seiner Roten Karte aus dem Mainz-Spiel (1:0) darf sich Werner am Freitag gegen Bayern München (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) eine halbe Stunde vor Anpfiff und eine halbe Stunde nach Abpfiff nicht in der Nähe seiner Mannschaft aufhalten und in dieser Zeit weder unmittelbar noch mittelbar Kontakt mit seinem Team haben.

Weitere Informationen Werder-Coach Werner nach Roter Karte: "Eine Sechs minus von mir" Beim Heimsieg gegen Mainz kassierten die Bremer drei Platzverweise. Im Mittelpunkt stand Trainer Ole Werner, der im anstehenden Duell bei Bayern München fehlen wird. mehr

Friedl, Stark und Bittencourt fehlen

Neben dem Chef-Trainer fehlen den Hanseaten beim Rekordmeister allerdings auch wichtige Spieler. Marco Friedl und Niklas Stark sind nach ihren Gelb-Roten Karten gegen Mainz in München ebenfalls gesperrt. Zudem muss Routinier Leonardo Bittencourt verletzt passen.

"Wir wollen für eine Überraschung sorgen. Dass es nicht einfach wird, wissen wir. Wir werden alles geben." Werder-Trainer Ole Werner

Dennoch sieht Werner sein Team beim Tabellenführer nicht chancenlos. "Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch bei Topmannschaften etwas holen können", sagte der 36-Jährige. Im vergangenen Jahr hatten die Bremer einen 1:0-Erfolg in München gefeiert und damit eine 15-jährige Durststrecke gegen die Münchner beendet. Das Hinspiel der laufenden Saison ging gegen Harry Kane und Co. allerdings klar mit 0:5 verloren.

"Wir sind da häufig ins offene Messer gelaufen. Es wird wichtig sein, dass wir eine gute Kompaktheit in der Defensive haben, nicht so viel Tiefe zulassen", sagte Werner. "Aber wir müssen auch immer wieder für Entlastung sorgen. Das hat uns im Hinspiel auch ein bisschen gefehlt."

Werner: "André Silva kann uns auf jeden Fall weiterhelfen"

Einer, der dafür sorgen könnte, ist Werder-Neuzugang André Silva. Dort wird der von RB Leipzig ausgeliehene Stürmer allerdings zunächst auf der Bank Platz nehmen. "André hat sich gut eingefunden, er ist ein offener Typ. Er hatte zuletzt aber etwas Probleme an der Wade. Er kann uns auf jeden Fall weiterhelfen, wenn auch am Freitag noch nicht von Beginn an", sagte Werner über den 29 Jahre alten Portugiesen.

Mögliche Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro - Pavlovic, Kimmich - Olise, Musiala, Coman - Kane

Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Veljkovic, Jung - Weiser, Stage, Lynen, Kaboré - Schmid, Njinmah - Ducksch

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.02.2025 | 23:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen