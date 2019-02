Stand: 04.02.2019 15:40 Uhr

Werder Bremen fühlt sich wohl als Außenseiter

Anspruch und Wirklichkeit klaffen zurzeit auseinander bei Werder Bremen. Die Hanseaten wollen nach fast zehn Jahren Pause unbedingt zurück in den Europacup. Die Leistungen in den jüngsten Partien der Fußball-Bundesliga untermauerten die Ambitionen allerdings nicht. Werder schleppt sich ein wenig durch die Liga und bot zuletzt beim 1:1 in Nürnberg eine ganz schwache Leistung. Der DFB-Pokal bietet neben der Bundesliga die zweite Chance, sich für Europa zu qualifizieren. Allerdings wartet auf die Bremer im Achtelfinale am Dienstag (20.45 Uhr/live im Ersten und im NDR Livecenter) die schwerstmögliche Aufgabe: Sie gastieren beim Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund.

Baumann: "Dortmund ist eine große Hürde"

Doch Werder gefällt die Rolle des Außenseiters. "Das ist eine große Hürde, die wir da im Lostopf liegen hatten", sagte Sportchef Frank Baumann am Montag: "Aber das ist auch eine große Chance, wenn ganz Fußball-Deutschland auf uns schaut." Trainer Florian Kohfeldt gab sich ebenfalls optimistisch: "Wir fahren grundsätzlich überall hin, um zu gewinnen. Dieses unbedingte Wollen ist auch in den Köpfen der Spieler. Wir haben diese Gewinnermentalität, aber wir müssen sie noch häufiger umsetzen", sagte der Coach.

Kohfeldt fordert mutigen Auftritt

Ganz abgehakt hat er den uninspirierten Auftritt von Nürnberg offensichtlich noch nicht. "Ich war sehr sauer am Samstag. Ich bin auch immer noch enttäuscht. Aber die Mannschaft weiß, dass sie Mist gebaut hat", sagte Kohfeldt. Personelle Konsequenzen werde es aber nicht geben. Vielmehr soll sich das Team an seine starke Leistung vom Dezember erinnern. Damals verlor Werder in der Bundesliga nur knapp mit 1:2 in Dortmund. "Die Grundeigenschaft, die wir an diesem Tag gezeigt haben, werden wir auch am Dienstag brauchen: Und das ist Mut", betonte Kohfeldt.

Glückwünsche zum Geburtstag von Uwe Seeler

Eine Überraschung beim BVB wäre ein passendes Geschenk zum 120. Vereinsgeburtstag, den Werder am Montag feierte. Glückwünsche gab es aus der ganzen Republik, sogar von HSV-Ikone Uwe Seeler. "Auch wenn der HSV immer mein Leben war und ist. Ich fühle mich Bremen und dem SV Werder auf eine ganz bestimmte Weise verbunden", sagte Seeler.

