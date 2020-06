Stand: 05.06.2020 15:23 Uhr

Werder - Wolfsburg: Duell der Eintracht-Frustrierten

Der Frust war groß bei Werder Bremen nach der 0:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt, hatte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist doch dadurch den möglichen Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Doch aufgeben wollen sie an der Weser weiter nicht. "Ich habe nicht das Gefühl, dass da heute etwas zerbrochen ist", sagte Trainer Florian Kohfeldt schon unmittelbar nach dem Spiel. "Im Abstiegskampf muss man auch mal einen Rückschlag wegstecken. Und das werden wir." Die Gelegenheit dazu haben die Bremer bereits am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg.

Seit 2015 keine Werder-Niederlage gegen Wolfsburg

Die Niedersachsen sind als Tabellensechster zwar Favorit in der Partie, überzeugten jüngst aber auch nicht. Wie Bremen ließen sie sich am vergangenen Sonnabend von Eintracht Frankfurt beim 1:2 im eigenen Stadion düpieren. Und statistisch zählen die "Wölfe" ohnehin zu Werders Lieblingsgegnern: Seit fünf Jahren sind die Grün-Weißen gegen den VfL ungeschlagen, gewannen dabei sechs von acht Partien. Der 3:2-Erfolg im vergangenen Dezember beendete zudem die erste Werder-Durststrecke in dieser Saison (acht Spiele ohne Sieg).

Bittencourt und Rashica zurück in die Startelf?

Gegen Frankfurt enttäuschte vor allem die Bremer Offensive. Gut möglich, dass Kohfeldt die zuletzt angeschlagenen Milot Rashica und Leonardo Bittencourt deshalb wieder von Beginn an bringt.

Der Werder-Coach vermisste gegen Frankfurt "einen, der sich einfach mal den Ball nimmt und das Tor macht" - Bittencourt gelang das zuvor in Freiburg und auf Schalke mit seinen Siegtreffern bestens. Davie Selke hingegen dürfte nach seinem schwachen Auftritt zurück auf die Bank rotieren. Auch auf ein weiteres Startelf-Experiment mit Fin Bartels wird Kohfeldt wohl verzichten, dem Angreifer fehlt nach seiner langen Verletzungspause noch die Kraft.

VfL-Coach mit Respekt vor Werder

Etwas kraft- und mutlos wirkten auch die "Wölfe" in ihrem Heimspiel gegen Frankfurt. VfL-Coach Oliver Glasner forderte am Freitag daher von seinem Team, "einen guten Geist" auf den Platz zu bringen - vermutlich hatte er dabei die Auswärts-Gala in Leverkusen (4:1) im Sinn. Vor Werder hat Glasner Respekt: "Sie haben viel Qualität im Kader, schnelle Offensivspieler und sind sehr ballsicher im Mittelfeld."

Auch Glasner kritisiert Werder-"Radau"

Der Wolfsburger Trainer unterstützte zudem die Kritik, die Frankfurts Adi Hütter an der Bremer Bank geübt hatte: "Die Gesamtkonstellation ist in Bremen einfach so, dass sie sehr aggressiv spielen und alles versuchen, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen: auf dem Platz und auch abseits des Platzes", sagte er und benutzte dafür die Wörter "Tohuwabohu und Radau". Es sei ihr gutes Recht, auch den Gegner zu nerven. "Aber gerade Werder Bremen hat während der Corona-Pause sehr häufig von Solidarität gesprochen. Deshalb wäre es jetzt auch ein Zeichen der Solidarität, die Atmosphäre im Stadion nicht zu den eigenen Gunsten auszunutzen." Er habe das Thema auch schon in der Wolfsburger Kabine angesprochen, "dass wir uns dadurch nicht aus dem Tritt bringen lassen dürfen".

VfL-Kapitän Guilavogui vor dem Comeback

Vielleicht gibt den Wolfsburgern im Kampf um einen Europa-League-Platz die Rückkehr ihres Kapitäns einen Schub? Josuha Guilavogui zählt nach fast vier Monaten Verletzungspause wieder zum Kader. Letztmals lief der Franzose beim 3:2-Erfolg des VfL bei der TSG Hoffenheim auf - seitdem kämpfte er mit hartnäckigen Knieproblemen, die nun überwunden sind. "Josh hat die ganze Woche ohne Probleme trainiert. Es freut mich für ihn und uns, dass er wieder zurück ist. Er ist als Kapitän und Führungsspieler ein ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft." Drei Einsätze fehlen Guilavogui noch, um in die Top Ten der Wolfsburger Bundesliga-Rekordspieler aufzurücken.

